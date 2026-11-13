River Plate anuncia que jugará un partido amistoso ante el Inter Miami
River Plate ha sorprendido al mundo del fútbol con el anuncio de un partido amistoso de talla internacional. El gigante argentino recibirá al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Monumental, en un encuentro que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del inicio de 2027.
A través de sus redes sociales, ambos clubes confirmaron que el cotejo se disputará el próximo 19 de enero en Buenos Aires. La noticia ha generado una enorme expectativa entre los aficionados argentinos, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar del mejor futbolista de su historia en un contexto completamente diferente.
Para el Inter Miami, el enfrentamiento formará parte de sus trabajos de pretemporada de cara al inicio de una nueva campaña de la MLS. El conjunto de Florida tendrá la posibilidad de medirse ante uno de los clubes más importantes del continente y evaluar su nivel competitivo.
Por su parte, River Plate tendrá una oportunidad histórica de recibir a Lionel Messi por primera vez como rival en un encuentro entre clubes. Si bien el astro argentino conoce a la perfección el Estadio Monumental por sus compromisos con la selección nacional, en esta ocasión defenderá una camiseta distinta.
La presencia del campeón del mundo en Qatar 2022 supone un atractivo que trasciende cualquier rivalidad deportiva. Se espera que el recinto ubicado en Buenos Aires registre una entrada espectcular, pues pocos aficionados argentinos han tenido la posibilidad de disfrutar del rosarino en directo mientras representa a alguno de los clubes de su carrera.
Más allá del enorme impacto mediático que tendrá el encuentro, River Plate también encontrará una interesante prueba futbolística de cara a sus compromisos oficiales. Se enfrentarán al vigente campeón de la MLS y que además, tiene dentro de su plantel otros nombres estrella como los de Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo de Paul.
De esta manera, el fútbol argentino se prepara para vivir una jornada que difícilmente pasará desapercibida. El próximo 19 de enero, el Monumental será escenario de un enfrentamiento inédito, con River Plate como anfitrión y Lionel Messi como el gran protagonista de una cita que pasará a la historia.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.