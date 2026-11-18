Antonio Rüdiger volvió a mostrar su respaldo a Vinícius Jr. en medio de los cuestionamientos que rodean al brasileño por su rendimiento reciente. El defensor alemán valoró el esfuerzo de su compañero para recuperar su mejor versión y remarcó que el Real Madrid necesita contar con él en plenitud.

Durante una entrevista con The Athletic, el central se refirió al momento que atraviesa el atacante y destacó su compromiso: "Veo a un hombre que trabaja duro e intenta hacer todo lo posible para darle la vuelta a la situación. Está muy claro que necesitamos a Vinícius, un buen Vinícius, en buena forma física y mental. Es un jugador importante para nosotros", afirmó.

🚨Rüdiger: "¿Vinicius? Veo a un hombre que trabaja duro, y que intenta hacer todo para revertir la situación. Está muy claro que necesitamos a Vini, un buen Vini en buena forma, con buen estado mental."



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Rüdiger confía en la recuperación de Vinícius

Las palabras del alemán llegan en un contexto en el que el brasileño atraviesa una etapa de cuestionamientos por su rendimiento y su protagonismo dentro del equipo. Sus estadísticas en el inicio de la temporada 2026/27 reflejan las dificultades para encontrar regularidad: acumula un gol y tres asistencias en 12 partidos oficiales, con 882 minutos disputados.

Pese a estos números, Rüdiger valoró su compromiso y manifestó su confianza en que pueda recuperar el nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del equipo.

No es la primera vez que el central toma partido por su compañero: anteriormente también lo defendió frente a las críticas y ante los distintos episodios de racismo que debió afrontar. De esta manera, una vez más, el dejó en claro que considera al brasileño una pieza indispensable para que el Real Madrid de José Mourinho vuelva a competir al máximo nivel.

‼️🇧🇷 VINICIUS también cree que la RENOVACIÓN le AFECTÓ:



🗣️ "Pudo ALTERAR mi inicio de temporada. Además, me sentí ABRUMADO al tener tantos clubes interesados el verano pasado, al igual que por la situación en el Real Madrid"



Asegura que volverá su mejor versión: "La temporada… pic.twitter.com/2XIrM1bD8r — Madrid Sports (@MadridSports_) November 16, 2026

El mensaje de Rüdiger en medio de la sequía del Real Madrid

Por otra parte, el defensor también reconoció su frustración por el presente colectivo del conjunto merengue. Después de dos temporadas sin conquistar títulos, una situación poco habitual para la institución, Rüdiger fue contundente al describir lo que significa atravesar ese período: "Dos años sin ganar nada en el Real Madrid es horrible".

En ese escenario, Rüdiger considera que el talento individual de sus compañeros será determinante para volver a pelear por los trofeos.

También salió en defensa de Mbappé

Rüdiger salió en defensa de Mbappé ante los cuestionamientos por su trabajo defensivo | SOPA Images/GettyImages

Vinícius no fue el único delantero al que Rüdiger respaldó durante la entrevista. El alemán también se refirió a los cuestionamientos sobre el compromiso defensivo de Kylian Mbappé y rechazó que se le exija cumplir funciones propias de otras posiciones.

Para explicar su postura, recordó el funcionamiento ofensivo que tuvieron Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo durante sus mejores años en el Real Madrid. Según su perspectiva, el equipo debe aprovechar las cualidades de sus principales figuras sin perder de vista aquello que las convierte en futbolistas diferenciales.

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