Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United, en la puja por Endrick; Lisandro Martínez, Olise y más

En LaLiga, José Mourinho está dispuesto a permitir la salida del delantero Endrick del Real Madrid en enero. En la Premier League, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United consideran intentar el fichaje del centrocampista del Mónaco, Lamine Camara. Por último, en la Liga MX, los Tigres UANL habrían tomado la decisión de cambiar de presidente para el Clausura 2027.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Real Madrid sigue la pista de Michael Olise, pero el Bayern Múnich no tiene intención alguna de negociar; por el contrario, trabaja para asegurar la continuidad del extremo francés mediante un nuevo contrato. (Fuente: Fabrizio Romano)

El extremo del Liverpool, Rio Ngumoha, es otro de los jugadores que interesan al Real Madrid; sin embargo, los «Reds» han bloqueado cualquier conversación sobre una posible salida. (Fuente: TEAMtalk)

José Mourinho está dispuesto a permitir la salida del delantero Endrick del Real Madrid en enero. El Arsenal busca un traspaso definitivo, mientras que el AC Milan y el Manchester United exploran la posibilidad de una cesión. (Fuente: Fichajes)

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona desea incorporar al central del Manchester United, Lisandro Martínez, en enero, pero no cuenta con los recursos financieros necesarios para realizar una oferta convencional. La esperanza es que Martínez acepte una reducción salarial significativa inicialmente, bajo un acuerdo que contemple un aumento de sus ingresos en las próximas temporadas. (Fuente: SPORT)

El central del Chelsea, Levi Colwill, también se encuentra en el radar del Barcelona. El jugador de 23 años vería con buenos ojos su traspaso a Cataluña. (Fuente: El Nacional)

El agente del lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde, ha comunicado al Aston Villa, al Liverpool y al Manchester United las condiciones para un posible traspaso en enero. Se ha fijado un precio de 40 millones de euros (45 millones de dólares), aunque el Barça podría valorar ofertas de cesión, especialmente si incluyen una cláusula de compra obligatoria sujeta a determinadas condiciones. (Fuente: SPORT)

Premier League

El centrocampista del Arsenal, Martin Ødegaard, está tratando de convencer a su compañero de selección, el extremo del RB Leipzig Antonio Nusa, para que se una a él en el Emirates Stadium. (Fuente: The Daily Briefing)

También interesa al Arsenal el extremo del Club Brujas, Carlos Forbs, quien ha sido señalado como un posible objetivo para enero con el fin de cubrir la ausencia de la estrella lesionada Bukayo Saka. (Fuente: Fichajes)

El central del Manchester United, Lisandro Martínez, es pretendido tanto por el Atlético de Madrid como por el Barcelona; sin embargo, ambos clubes españoles tendrán competencia, ya que el Como, el Inter de Milán y la Roma también buscan hacerse con sus servicios. (Fuente: Calciomercato.it)

La lista de objetivos de la Roma para enero está encabezada por el extremo del Chelsea, Jamie Gittens, por quien ya intentaron fichar sin éxito durante el verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester United están considerando intentar el fichaje del centrocampista del Mónaco, Lamine Camara, en enero. (Fuente: Footy-Africa)

Paris FC v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Liverpool ha estado siguiendo al portero Zion Suzuki —actualmente del Aston Villa— como posible sucesor de Alisson. El Arsenal y el Manchester City también siguen de cerca al internacional japonés, quien además se encuentra en el radar del Real Madrid y del Paris Saint-Germain. (Fuente: TEAMtalk)

El Aston Villa intenta convencer al prometedor centrocampista de 16 años, Ebrima Tunkara, para que deje al Barcelona y se una al Villa Park. El técnico del Barça, Hansi Flick, está decidido a no dejarlo marchar. (Fuente: El Nacional)

El defensa Koni De Winter, de 24 años, está siendo seguido por el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: Mark Brus)

El Bayern Múnich ha explorado la posibilidad de fichar al extremo del Chelsea, Estêvão, cuyo valor de mercado es de 80 millones de euros (90 millones de dólares). (Fuente: Ekrem Konur)

Liga MX

Tras fracasar rotundamente en el torneo de Apertura 2026, los Tigres de la UANL habrían tomado la decisión de cortar el mandato presidencial de Carlos Emilio González para el 2027 (Fuente: Santiago Fourcade)

Siguiendo con Tigres UANL, el colombiano Óscar Pareja sería el más adelantado para convertirse en nuevo director técnico del equipo de Tigres UANL, una vez que culmine la participación del equipo en el Apertura 2026 (Medio Tiempo)

Erik Lira comienza a ver frustrado su sueño de emigrar al fútbol europeo en el próximo mercado de fichajes. El Valencia se habría bajado del barco para hacerse de sus servicios; el Mónaco sigue interesado, pero lo buscará hasta el mercado de verano (Futbol Total)

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