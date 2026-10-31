Rumores del mercado de fichajes: el plan del Manchester United para relevar a Fernandes; Vini Jr., Bastoni y más

En LaLiga, el Atlético de Madrid y el Barcelona siguen de cerca la situación de Lisandro Martínez. En la Premier League, el Liverpool estaría interesado en fichar a Lennart Karl. En la Liga MX, Robert Morales habría despertado el interés de Tigres y Cruz Azul, mientras que en la MLS se han aclarado ya los rumores sobre una posible salida de Lionel Messi con rumbo al fútbol argentino.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

El Arsenal estaría dispuesto a incluir a Martín Zubimendi en un intercambio con el Real Madrid para lograr, por fin, la incorporación de Vinícius Júnior. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid y el Barcelona siguen de cerca la situación de Lisandro Martínez, cuyo contrato con el Manchester United se acerca a su fin. (Fuente: AS)

Sin querer esperar hasta el verano para intentar su fichaje como agente libre, el Barcelona ya ha realizado consultas sobre la posibilidad de incorporar a Martínez en enero. (Fuente: TEAMtalk)

Manchester United Training Session | Zohaib Alam/GettyImages

El Tottenham exigirá más de 60 millones de euros (66,9 millones de dólares) por Pedro Porro, jugador al que siguen de cerca tanto el Real Madrid como el Barcelona. (Fuente: Fichajes)

El defensa central del Inter, Alessandro Bastoni, se muestra muy abierto a entablar negociaciones con el Barcelona. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Barcelona también está preparando una ofensiva ambiciosa para hacerse en enero con el defensa central del Paris Saint-Germain, Willian Pacho. (Fuente: RugeTV)

Premier League

El Manchester United sigue de cerca a Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, y al centrocampista estrella del Barcelona, ​​Fermín López, en una doble ofensiva destinada a relevar la creatividad del cuestionado Bruno Fernandes. (Fuente: Matteo Moretto)

Rayan Aït-Nouri ha sido ofrecido de urgencia al Manchester United, mientras sus representantes buscan concretar una salida rápida en enero. (Fuente: TEAMtalk)

Xabi Alonso encabeza los esfuerzos para llevar a Antonio Rüdiger —a quien dirigió en el Real Madrid— al Chelsea, con el objetivo de aportar experiencia a un vestuario muy joven. (Fuente: Football Insider)

Se espera que, para cuando se abra el mercado de enero, el Chelsea haya cerrado el fichaje de Alex Scott, del Bournemouth, por 90 millones de libras (120,7 millones de dólares), imponiéndose en una puja en la que también participaron el Liverpool y el Real Madrid. (Fuente: Daily Mail)

En Merseyside crece el optimismo ante la posibilidad de que el Liverpool logre cerrar un traspaso definitivo de Ronald Araújo, procedente del Barcelona, ​​a un precio reducido ya en el mes de enero. La opción de compra actual es de 55 millones de euros (61,4 millones de dólares), pero podría bajar hasta los 48 millones de euros. (Fuente: TEAMtalk)

La joven promesa del Bayern Múnich, Lennart Karl, ha despertado el interés del Liverpool, atraído por una cifra asequible de 60 millones de euros (66,9 millones de dólares). (Fuente: CF Bayern Insider)

FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El Arsenal, el Chelsea y el Manchester United siguen de cerca al defensa central del Como, Jacobo Ramón, cuyo futuro se ve condicionado por una cláusula de venta del 50 % que el Real Madrid incluyó en su contrato cuando el jugador abandonó la capital española rumbo a la Serie A. (Fuente: Daily Mail)

Ante la gran incertidumbre que rodea a sus actuales opciones defensivas, el Manchester United contempla la posibilidad de intentar el fichaje del central del Fulham, Calvin Bassey, en 2027. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool ha entrado en la puja —compitiendo con el Barcelona— por el central del Stuttgart, Finn Jeltsch, señalado como el candidato ideal para ocupar el lugar de Virgil van Dijk. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal, el Barcelona y el Paris Saint-Germain podrían verse superados en la carrera por hacerse con la joven promesa del Mónaco, Paris Brunner, a quien el Bayern Múnich tiene en el punto de mira como sucesor a largo plazo de Harry Kane. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City se perfila como el favorito en la reñida lucha por fichar a la sensación de la selección estadounidense, Mathis Albert, quien actualmente juega para el Borussia Dortmund. Se espera que el club de la Bundesliga presente una contraoferta por el jugador de 17 años. (Fuente: TEAMtalk)

Fútbol Internacional

Newell's Old Boys v Inter Miami CF | Rich Storry/GettyImages

Eduardo Bauermann, actual jugador de los Tuzos del Pachuca, sería del interés del Club de Fútbol Monterrey para reforzar su adolorida zaga defensiva, de cara al torneo de Clausura 2027 (Fuente: Fernando Esquivel)

Tras su buen rendimiento con lo Pumas de la UNAM, equipos como Cruz Azul y Tigres UANL estarían interesados en fichar a Robert Morales, quien aún pertenece a los Diablos Rojos de Toluca (Fuente: Fútbol Total)

A pesar de que en los últimos días se habló de un posible fichaje de Lionel Messi para el Newell's Old Boys de Argentina, fuentes confirman que no existen negociaciones al respecto, y que tanto el astro argentino como su familia se encuentran muy contentos viviendo en Miami (Fabrizio Romano)

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