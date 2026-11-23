El Sabah recibe al Barcelona este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú, por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Será la primera vez que el conjunto azulgrana juegue en Azerbaiyán y una victoria frente al campeón local dejaría muy cerca al conjunto de Flick de avanzar de forma directa a los octavos de final.

El campeón de España dio una muestra de caracter el último domingo. Perdía 2-0 a los siete minutos tras los goles de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi y además Lamine Yamal falló un penal en el primer tiempo. Pero en el complemento el equipo lo dio vuelta en apenas diez minutos: Gerard Martín descontó de cabeza, Fermín López empató y un gol en contra de Pau Navarro selló el 3-2.

Con ese triunfo, el Barça sigue como líder de LaLiga, tres puntos por encima del Real Madrid. En la Champions ganó todos sus partidos salvo el que perdió ante el PSG en París, y es quinto con nueve puntos.

El Sabah, por su parte, vive una temporada histórica. Tras ganar por primera vez la liga azerí, superó cuatro rondas previas para llegar a la fase de liga, y su papel hasta ahora es el esperable para un debutante. Ganó un partido, 2-0 al Slavia Praga en casa, y perdió los otros tres: 4-0 ante el Manchester United, 2-1 ante el Borussia Dortmund y 4-1 ante el Viking. Con tres puntos se ubica 31°

A continuación, toda la información sobre este partido de Champions League.

Pronóstico SI

El Sabah se hace fuerte en casa, donde le ganó al Slavia y compitió de igual a igual con el Dortmund. Pero la diferencia de jerarquía es enorme. El Barcelona, con el mejor ataque de LaLiga, debería imponer su juego desde el inicio, aunque Flick probablemente rote pensando en el partido del domingo ante el Deportivo.

Todo indica que el Barça sumará su cuarto triunfo en la Champions, pero deberá cuidarse de la pegada local en las pelotas paradas y las transiciones.

Pronóstico: Sabah 0-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Sabah vs Barcelona?

Ciudad: Bakú, Azerbaiyán

Estadio: Estadio Olímpico de Bakú

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Sabah y el Barcelona

Será el primer duelo entre ambos equipos

Últimos 5 partidos

Sabah Barcelona Sumqayit 1-5 Sabah 20/11/26 Barcelona 3-2 Villarreal 22/11/26 Sabah 2-2 Shamakhi FK 08/11/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Viking 4-1 Sabah 04/11/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Turan-T 3-2 Sabah 30/10/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Sabah 0-0 Qarabag 25/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26

¿Cómo ver el Sabah vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Flick sigue sin contar con Rodri, Roony Bardghji ni Xavi Espart, y Jules Koundé continúa en duda por una lesión que se está demorando más de lo previsto. El equipo llegó a Bakú en la noche del lunes, pero con el partido ante el Deportivo en La Coruña el domingo, no se descartan rotaciones.

Fermín López atraviesa un gran momento personal, habiendo marcado en los dos últimos partidos de LaLiga. Pedri fue el motor de la remontada ante el Villarreal y Lamine Yamal falló un penal por segundo partido de LaLiga.

Fermin Lopez | David Ramos/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; Gabriel Jesus.

Últimas noticias del Sabah

El Sabah vive el partido como el más importante de su historia y se espera un Estadio Olímpico de Bakú pleno. El entrenador Dambrauskas cuenta con un plantel formado principalmente por jugadores extranjeros, entre ellos el neerlandés Joy-Lance Mickels, el jamaiquino Kaheem Parris, el croata Ivan Lepinjica y el serbio Veljko Simić, junto a referentes locales como Aleksey Isayev.

Más allá de la diferencia de jerarquía, el equipo azerí se hace fuerte como local y es allí donde reside la ilusión de poder pelearle a un gigante de Europa como lo es el Barça.

Sabah | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

Posible alineación del Sabah (4-2-3-1): Mehbaliyev; Zedadka, Severina, Seydiyev, Rüstəmli; Lepinjica, Nwachukwu; Parris, Isayev, Mickels; Simić.

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