Saka se lesiona en el partido contra el Bayern: ¿cuánto tiempo estará de baja con el Arsenal?

El Bayern Múnich y el Arsenal protagonizaron uno de los duelos más trepidantes de la tercera jornada de la Champions League. Sin embargo, el equipo de Arteta se fue del Allianz Arena con un sabor muy amargo, no tanto por el resultado que fue un empate 2-2, sino por la lesión de Bukayo Saka.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

A los 10 minutos de juego el extremo se agarró la pierna con evidentes síntomas de dolor tras patear un balón. Saka necesitó la ayuda del cuerpo técnico para levantarse, antes de retirarse cojeando por el túnel y tuvo que ser sustituido por Eberechi Eze cuando el marcador aún estaba a cero.

La baja de Saka supone un duro golpe para los Gunners, que buscan redimirse en la escena europea esta temporada. El jugador inglés desempeñó un papel fundamental en la trayectoria del equipo hasta la final de la Champions de la pasada temporada, con cinco participaciones de gol en los ocho partidos que jugó como titular, incluido el gol de la victoria en el partido de vuelta de las semifinales contra el Atlético de Madrid.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Alex Grimm/GettyImages

La semana pasada contra el Lille, marcó un gol y dio una asistencia tras salir desde el banquillo en la victoria por 3-0 del Arsenal, con lo que el equipo sumó su 14ª victoria consecutiva en la fase de liga bajo la dirección de Mikel Arteta.

¿Qué lesión tiene Bukayo Saka?

Tras zafarse con un regate de Alphonso Davies, Saka intentó un pase largo en diagonal, realizando un movimiento de levantamiento del balón que parece haberle provocado una distensión muscular en la pierna izquierda.

Más tarde se le vio en el suelo agarrándose el cuádriceps, lo que indicaba una lesión en la parte delantera del muslo. También se le vio más tarde dándose palmaditas en el cuádriceps izquierdo mientras hablaba con Arteta en la banda.

"No pinta nada bien, pero tendremos que esperar a ver qué pasa. El equipo médico está un poco preocupado. Que un jugador tenga que retirarse por un dolor muy agudo nunca es una buena noticia", declaró Arteta a los periodistas tras el partido, confirmando la lesión en el muslo.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Alex Grimm/GettyImages

Saka no tiene antecedentes de lesiones graves en el cuádriceps; sin embargo, sí tuvo que lidiar con una molesta lesión en el tendón de la corva la temporada pasada, así como durante la temporada 2024/25, lo que le hizo perderse un total de 26 partidos en todas las competiciones durante esos años.

¿Cuándo volverá Bukayo Saka a jugar con el Arsenal?

Aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja Saka; sin embargo, tener que abandonar un partido importante de competición europea solo 10 minutos después del pitido inicial no es una buena señal.

Arteta esperará que Saka esté en forma y disponible para el fin de semana, cuando los Gunners reciban al Everton en el Emirates, aunque eso podría ser una ilusión. Sin duda, el Arsenal necesitará a su jugador estrella para el partido de la Premier League de la semana siguiente contra el Liverpool.

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