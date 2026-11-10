Santiago Giménez o Armando González: ¿quién será el delantero titular de la selección mexicana ante Jamaica?

Rafael Márquez tiene definida una de las decisiones más importantes para el próximo compromiso de la selección mexicana. Según apunta la información de MedioTiempo, el entrenador apostará por Santiago Giménez como delantero titular en la visita a Jamaica, entregándole una nueva oportunidad de demostrar que puede estar a la altura de ser el número uno de México.

La elección representa un importante voto de confianza para Giménez, quien no ha conseguido encontrar su mejor versión durante su cesión con el Porto. Su rendimiento ha quedado por debajo de las expectativas, a tal grado que más de una persona entiende que Santiago no tiene argumentos para ser siquiera convocado.

Rafael Márquez ya tiene un plan de cara al duelo vs. Jamaica, que es utilizar como centro delantero a Santiago Gimenez. El delantero del Porto empieza a tomar confianza con su club y eso le ayudará a poder adueñarse por ahora de la titularidad en el Tri.https://t.co/47ZnpfU8ln pic.twitter.com/ToPgSPyoik — MedioTiempo (@mediotiempo) November 9, 2026

Sin embargo, Rafael Márquez mantiene intacta su confianza en el delantero. El entrenador considera que Santiago cuenta con las condiciones necesarias para recuperar su mejor nivel y convertirse nuevamente en una referencia ofensiva del combinado nacional. Por ese motivo, prefiere respaldar su trayectoria antes que realizar modificaciones inmediatas en la titularidad.

Esta determinación coloca a Giménez por delante de Armando González y Armando León, los otros dos delanteros que compiten por hacerse con el puesto. Ambos representan alternativas interesantes para el cuerpo técnico, sin embargo, ninguno de los dos llena de momento los requerimientos finales de Márquez para la titularidad.

FC Porto v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | DeFodi Images/GettyImages

En el caso de González y León, su presencia dentro de la convocatoria responde a la intención de ampliar las alternativas ofensivas del equipo mexicano. No obstante, Márquez entiende que Santiago Giménez debe recibir primro la oportunidad de responder sobre el terreno de juego, aprovechando su experiencia internacional y recorrido competitivo.

El compromiso en territorio jamaicano será determinante para establecer la continuidad del atacante en el once inicial. Si Giménez consigue ofrecer una actuación convincente, tendrá prácticamente garantizada su presencia como titular en el encuentro de vuelta, programado para disputarse en el Estadio BBVA de Monterrey durante esta misma fecha FIFA.

En el caso de que el delantero no tenga una buena noche en el Caribe, es posible que el siguiente martes la oportunidad esté en los pies de Armando González.

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