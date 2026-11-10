Santiago Giménez o Armando González: ¿quién será el delantero titular de la selección mexicana ante Jamaica?
Rafael Márquez tiene definida una de las decisiones más importantes para el próximo compromiso de la selección mexicana. Según apunta la información de MedioTiempo, el entrenador apostará por Santiago Giménez como delantero titular en la visita a Jamaica, entregándole una nueva oportunidad de demostrar que puede estar a la altura de ser el número uno de México.
La elección representa un importante voto de confianza para Giménez, quien no ha conseguido encontrar su mejor versión durante su cesión con el Porto. Su rendimiento ha quedado por debajo de las expectativas, a tal grado que más de una persona entiende que Santiago no tiene argumentos para ser siquiera convocado.
Sin embargo, Rafael Márquez mantiene intacta su confianza en el delantero. El entrenador considera que Santiago cuenta con las condiciones necesarias para recuperar su mejor nivel y convertirse nuevamente en una referencia ofensiva del combinado nacional. Por ese motivo, prefiere respaldar su trayectoria antes que realizar modificaciones inmediatas en la titularidad.
Esta determinación coloca a Giménez por delante de Armando González y Armando León, los otros dos delanteros que compiten por hacerse con el puesto. Ambos representan alternativas interesantes para el cuerpo técnico, sin embargo, ninguno de los dos llena de momento los requerimientos finales de Márquez para la titularidad.
En el caso de González y León, su presencia dentro de la convocatoria responde a la intención de ampliar las alternativas ofensivas del equipo mexicano. No obstante, Márquez entiende que Santiago Giménez debe recibir primro la oportunidad de responder sobre el terreno de juego, aprovechando su experiencia internacional y recorrido competitivo.
El compromiso en territorio jamaicano será determinante para establecer la continuidad del atacante en el once inicial. Si Giménez consigue ofrecer una actuación convincente, tendrá prácticamente garantizada su presencia como titular en el encuentro de vuelta, programado para disputarse en el Estadio BBVA de Monterrey durante esta misma fecha FIFA.
En el caso de que el delantero no tenga una buena noche en el Caribe, es posible que el siguiente martes la oportunidad esté en los pies de Armando González.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.