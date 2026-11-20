El mercado de fichajes de la Liga MX comienza a tomar forma y uno de los nombres que promete generar mayor interés es Santiago Homenchenko. El defensor uruguayo del Querétaro se encontraría en la mira de tres de las carteras más fuertes de México, que contemplan su incorporación para el próximo invierno, según avanza el periodista Adrián Esparza de TUDN.

El crecimiento de Homenchenko dentro del conjunto queretano no ha pasado inadvertido entre los principales protagonistas del mercado nacional. Su rendimiento como zaguero central ha despertado el interés de instituciones con una importante capacidad económica, Cruz Azul, América y Monterrey.

LO QUIEREN, PAGUEN 👊🏻



El nombre de Santiago Homenchenko será de los más buscados en el mercado de invierno.



💰 En este sentido, Adrián Esparza de TUDN reporta que el entorno del jugador ha informado que para que el jugador deje Querétaro se deben pagar 11 o 12MDD. pic.twitter.com/9O7bi0sIKY — Futbol Total (@futboltotal) November 20, 2026

Sin embargo, Querétaro no tendría ninguna intención de facilitar la salida de uno de sus principales activos deportivos. La directiva de los "Gallos Blancos" habría establecido una postura económica especialmente exigente para cualquier institución de la Liga MX que se aliste por el fichaje del charrúa.

De acuerdo con información publicada por la citada fuente, el entorno del futbolista ha comunicado que su salida tendría un costo cercano a los 11 o 12 millones de dólares. No obstante, para una transferencia dentro del fútbol mexicano, Querétaro pretendería ingresar al menos 12 millones de la misma moneda.

Queretaro v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Esta valoración representa un obstáculo importante incluso para las instituciones con mayor poder adquisitivo del campeonato. Cualquier interesado deberá realizar una inversión considerable, sobre tomando en cuenta que se trata de un zaguero, no de un futbolista de perfil ofensivo.

A pesar del presunto interés que despierta dentro de México, tanto Santiago Homenchenko como la directiva del Querétaro tendrían otra prioridad para el futuro inmediato. La intención compartida sería encontrar una oportunidad en el fútbol europo, más allá de que esto implique perder dinero en el camino.

De esta manera, los tres clubes mexicanos interesados deberán competir no solamente con las exigencias económicas del Querétaro, sino también con las aspiraciones deportivas del propio jugador.

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