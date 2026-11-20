Santiago Homenchenko podría ser el fichaje estrella de la Liga MX el siguiente verano
El mercado de fichajes de la Liga MX comienza a tomar forma y uno de los nombres que promete generar mayor interés es Santiago Homenchenko. El defensor uruguayo del Querétaro se encontraría en la mira de tres de las carteras más fuertes de México, que contemplan su incorporación para el próximo invierno, según avanza el periodista Adrián Esparza de TUDN.
El crecimiento de Homenchenko dentro del conjunto queretano no ha pasado inadvertido entre los principales protagonistas del mercado nacional. Su rendimiento como zaguero central ha despertado el interés de instituciones con una importante capacidad económica, Cruz Azul, América y Monterrey.
Sin embargo, Querétaro no tendría ninguna intención de facilitar la salida de uno de sus principales activos deportivos. La directiva de los "Gallos Blancos" habría establecido una postura económica especialmente exigente para cualquier institución de la Liga MX que se aliste por el fichaje del charrúa.
De acuerdo con información publicada por la citada fuente, el entorno del futbolista ha comunicado que su salida tendría un costo cercano a los 11 o 12 millones de dólares. No obstante, para una transferencia dentro del fútbol mexicano, Querétaro pretendería ingresar al menos 12 millones de la misma moneda.
Esta valoración representa un obstáculo importante incluso para las instituciones con mayor poder adquisitivo del campeonato. Cualquier interesado deberá realizar una inversión considerable, sobre tomando en cuenta que se trata de un zaguero, no de un futbolista de perfil ofensivo.
A pesar del presunto interés que despierta dentro de México, tanto Santiago Homenchenko como la directiva del Querétaro tendrían otra prioridad para el futuro inmediato. La intención compartida sería encontrar una oportunidad en el fútbol europo, más allá de que esto implique perder dinero en el camino.
De esta manera, los tres clubes mexicanos interesados deberán competir no solamente con las exigencias económicas del Querétaro, sino también con las aspiraciones deportivas del propio jugador.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.