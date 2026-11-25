El Deportivo Toluca sorprendió a propios y extraños con el anuncio que hizo este martes 24 de noviembre: Antonio Mohamed dejará su cargo como entrenador próximamente. Después de semanas sobre su posible salida, se confirmó que el 'Turco' no seguirá el siguiente semestre con los Diablos Rojos.

De acuerdo con el comunicado compartido por la institución escarlata, Mohamed dejará al equipo una vez que finalice su participación en la liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Toluca agradeció al estratega argentino por los títulos que ganó al frente del equipo, incluyendo dos campeonatos de la Liga MX, además de una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

La directiva despidió al técnico recordando el "legado" que deja y asegurando que su nombre está escrito en "letras de oro" en su historia.

Comunicado oficial

Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

El club compartió un emotivo video recordando los logros de Antonio Mohamed, quien llegó al equipo escarlata en diciembre de 2024.

Nos enseñaste a confiar, a estar unidos y a creer ❤️‍🔥



Las palabras faltarán para agradecer tu legado inolvidable 👑 pic.twitter.com/05gAlutpEq — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

Los motivos por los que Antonio Mohamed dejará al Toluca

En su conferencia de despedida, el técnico argentino mencionó que tomó la decisión de separarse de su cargo como entrenador del Toluca para tomarse un descanso. El 'Turco' Mohamed descartó que tenga otro proyecto en puerta.

Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo (...) Me voy a descansar, no por otro proyecto. Es algo meditado y me costó mucho tomar la decisión Antonio Mohamed

Antonio Mohamed anunció el final de su ciclo en Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

Toluca jugará los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX ante el Atlas.

Los Diablos Rojos tienen programado su partido de la Copa Intercontinental de la FIFA el próximo 9 de diciembre. El rival será el ganador de la Copa Libertadores 2026: Palmeiras o Estudiantes de la Plata.