Se encienden las alarmas en el Barcelona: se lesionó Dani Olmo

El FC Barcelona recibió una pésima noticia en la noche del Parque de los Príncipes: perdiendo 1-0 con el París Saint-Germain sufrió la baja de Dani Olmo por una lesión muscular en el primer tiempo del choque de UEFA Champions League.

El atacante campeón del mundo con España sufrió un problema muscular en el primer tiempo y, tras ser evaluado en campo por el cuerpo médico del FCB, se resolvió que salga para dejarle su lugar a Fermín López cuando se habían jugado solamente 27 minutos de encuentro.

En lo que va de la temporada, Dani Olmo llevaba asistencia prácticamente perfecta, con un aporte de un gol en LaLiga y cuatro asistencias entre campeonato doméstico y UEFA Champions League. Se espera que al regreso a la Ciudad Condal se someta a estudios médicos para confirmar el alcance de la lesión, que si termina siendo un desgarro lo sacará de la cancha por 21 días como mínimo.

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La lesión del ex ofensivo del RB Leipzig alemán se da en un momento especial de la temporada, ya que el FC Barcelona tiene por delante ni más ni menos que El Clásico frente al Real Madrid el domingo 25 desde las 17 (hora local) en el Spotify Camp Nou.

Se trata de un partido providencial para el desarrollo de la temporada, ya que el FCB tiene puntaje ideal al cabo de nueve jornadas y le saca seis puntos de ventaja a su acérrimo rival, con el Atlético de Madrid asomándose como segundo a cinco unidades de distancia de la cima.

Con este resultado parcial en Champions, el Barcelona comparte la cima con el PSG, el Liverpool y el sorprendente Stuttgart alemán. Todos ellos tienen siete puntos al cabo de tres partidos jugados. Cabe destacar que todavía faltan los partidos de la jornada del miércoles.