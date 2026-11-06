¿Se rompe el vestidor? Matías Almeyda asegura que entre los suyos hay quienes filtran información a la prensa

Momentos de tensión se viven dentro de Monterrey. A falta de dos jornadas y un juego pendiente, los del norte del país están ahora mismo fuera de la zona de liguilla, algo que no estaba contemplado sobre inicios de torneo.

Dicha tensión ha permeado hasta el técnico Matías Almeyda. El argentino tuve un fuerte cruce con la prensa durante sus más recientes declaraciones donde acusó a más de uno de nexos con jugadores, así como actos difamatorios en su contra.

💥 EL 'PELADO' SE MOLESTA CON LOS QUE FILTRAN INFORMACIÓN A LA PRENSA 💥



“Quiero felicitarlos por el alcance que tienen sus micrófonos. Yo les abro la puerta a ustedes, pero no es para ser su chismerío. Tienen un montón de informantes. Ya lo comprobé. Han salido temas que no… pic.twitter.com/UaEHi5qf19 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 4, 2026

Yo les abro la puerta a ustedes y no es para hacer chismerío. Hay temas que hablo con los jugadores, hablo de la vida, de futbol y del entorno, un entorno que ustedes conocen más que yo y a veces hacemos bromas. Tienen un montón de informantes. A partir de mañana saben lo que hablé, les dejo como tarea eso, tienen informantes porque ya lo comprobé, eso me llama mucho la atención, hay temas que salen de aquí adentro que no deberían salir, pero valoro el esfuerzo y el trabajo de un periodista por recaudar información, siempre y cuando sea válida y no sea mentira. Matías Almeyda

Matías explotó al asegurar que la prensa manipuló su postura de no querer declarar luego del partido en contra de Chivas.

Escuché a varios decir que yo quería esquivar las preguntas porque era Chivas y que me había hecho expulsar, ¿dónde estamos, muchachos? ¿Qué estamos vendiendo? Conmigo van a hablar de fútbol; ¿Realmente piensan que no hablé porque era Chivas, porque me hice expulsar? No vengamos con eso. Eso es una mentira. Eso es mierda, literalmente. Es tóxico. Matías Almeyda

Monterrey v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Durante la práctica del miércoles, se le vio a Matías absolutamente molesto con la actitud que mostraron algunos de sus jugadores durante el entrenamiento. Almeyda les dejó el siguiente mensaje:

Están parados ahí como si fuera un bar, no tengo nada con eso. Me va demostrando al tiempo que no puedo confiar, empiezo a dudar de cada uno de los que está.

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