¿Se rompe el vestidor? Matías Almeyda asegura que entre los suyos hay quienes filtran información a la prensa
Momentos de tensión se viven dentro de Monterrey. A falta de dos jornadas y un juego pendiente, los del norte del país están ahora mismo fuera de la zona de liguilla, algo que no estaba contemplado sobre inicios de torneo.
Dicha tensión ha permeado hasta el técnico Matías Almeyda. El argentino tuve un fuerte cruce con la prensa durante sus más recientes declaraciones donde acusó a más de uno de nexos con jugadores, así como actos difamatorios en su contra.
Yo les abro la puerta a ustedes y no es para hacer chismerío. Hay temas que hablo con los jugadores, hablo de la vida, de futbol y del entorno, un entorno que ustedes conocen más que yo y a veces hacemos bromas. Tienen un montón de informantes. A partir de mañana saben lo que hablé, les dejo como tarea eso, tienen informantes porque ya lo comprobé, eso me llama mucho la atención, hay temas que salen de aquí adentro que no deberían salir, pero valoro el esfuerzo y el trabajo de un periodista por recaudar información, siempre y cuando sea válida y no sea mentira.Matías Almeyda
Matías explotó al asegurar que la prensa manipuló su postura de no querer declarar luego del partido en contra de Chivas.
Escuché a varios decir que yo quería esquivar las preguntas porque era Chivas y que me había hecho expulsar, ¿dónde estamos, muchachos? ¿Qué estamos vendiendo? Conmigo van a hablar de fútbol; ¿Realmente piensan que no hablé porque era Chivas, porque me hice expulsar? No vengamos con eso. Eso es una mentira. Eso es mierda, literalmente. Es tóxico.Matías Almeyda
Durante la práctica del miércoles, se le vio a Matías absolutamente molesto con la actitud que mostraron algunos de sus jugadores durante el entrenamiento. Almeyda les dejó el siguiente mensaje:
Están parados ahí como si fuera un bar, no tengo nada con eso. Me va demostrando al tiempo que no puedo confiar, empiezo a dudar de cada uno de los que está.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.