Slavia Praga vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Fortuna Arena será escenario este miércoles 4 de noviembre del duelo entre el Slavia Praga y el Arsenal por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Los ingleses llegan con siete puntos y la posibilidad de dar un paso grande hacia los octavos de final. Los checos, en cambio, todavía buscan su primera victoria en el torneo.

El equipo de Arteta aterriza en Praga con la moral por las nubes. El domingo se llevó un triunfazo de Anfield gracias a un gol de Kai Havertz en el primer tiempo y se quedó con tres puntos que se le negaban en ese estadio desde septiembre de 2012. El triunfo lo dejó otra vez como líder de la Premier League y borró parte de la mala imagen de la eliminación de la Copa de la Liga ante el Fleetwood Town.

En la Champions sigue invicto: le ganó al Napoli y al Lille, y empató 2-2 con el Bayern Múnich en Alemania.

El local, por su parte, vive dos realidades muy distintas. En su país es una aplanadora: es líder invicto de la liga checa con 31 puntos en 13 fechas y busca su tercer título consecutivo. Pero en Europa le está costando: perdió 3-2 ante el Lens en el debut, cayó 2-0 en la cancha del Sabah y rescató un empate 2-2 ante el Fenerbahçe en Estambul. Su gran figura en la Champions es Danijel Šturm, autor de dos goles, y también se destaca el delantero Mojmír Chytil, que le salvó un punto ante el Mladá Boleslav con un gol sobre el final.

Pronóstico SI

El Fortuna es una cancha difícil, con el dueño de casa sin perder allí por más de un año en la liga checa. Pero los antecedentes no lo ayudan. El Arsenal ganó sus dos visitas anteriores a Praga sin recibir goles, y el equipo de Jindřich Trpišovský llega con dudas tras dos empates seguidos como local en la liga.

La clave estará en cómo administre Mikel Arteta un plantel con varias bajas. Aun con rotaciones, el Arsenal tiene una solidez defensiva que pocos equipos en Europa pueden igualar y debería volver a Londres con los tres puntos.

Pronóstico: Slavia Praga 0-2 Arsenal

¿A qué hora se juega el Slavia Praga vs Arsenal?

Ciudad: Praga, República Checa

Estadio: Fortuna Arena

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Tobias Stieler (GER)

Historial de enfrentamientos directos entre el Slavia Praga y el Arsenal

Slavia Praga: 0

0 Empates : 1

: 1 Arsenal: 2

Último partido entre ambos: 04/11/2025 - Slavia Praga 0-3 Arsenal - Champions League 2025/26, Fase de liga, Fecha 4

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Gabriel Kuchta/GettyImages

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Últimas noticias del Slavia Praga

Trpišovský no oculta su preocupación por el momento del equipo. Tras el empate ante el Mladá Boleslav fue muy duro con sus jugadores y apuntó contra el bajo nivel de Lukáš Provod. Además, el Slavia tiene bajas importantes en defensa: Igoh Ogbu se recupera de una lesión en el tendón de Aquiles y David Zima está descartado por una lesión en el tobillo.

Sumar ante el Arsenal sería clave para pelear por un lugar en el repechaje. Su principal arma es Danijel Šturm, que en la Champions ya marcó dos goles.

Fenerbahce SK v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | BSR Agency/GettyImages

Posible alineación del Slavia Praga (3-4-2-1): Holeš, Zima y N’Guessan en defensa, con Šturm y Chytil en ataque. El resto del once, a confirmar.

Últimas noticias del Arsenal

La victoria en Anfield todavía se celebra. Arteta, quien había sido titular en aquel 2-0 de 2012, dijo que estaba “extremadamente orgulloso” de sus jugadores y destacó el carácter con el que el equipo resistió la presión. Christos Tzolis, recuperado de su lesión en el isquiotibial, fue una de las figuras del partido y se perfila para estar en Praga.

La enfermería, de todos modos, sigue llena. Bukayo Saka no volvería hasta mediados de diciembre, William Saliba recién a fines de noviembre, y Noni Madueke y Riccardo Calafiori son duda. Con el partido ante el Chelsea el fin de semana, es probable que Arteta rote y le dé minutos a jugadores como Viktor Gyökeres.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Bruno Guimarães; Tzolis, Ødegaard, Eze; Havertz.

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