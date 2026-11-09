Sorpresa mundial: Harry Kane fuera del 11 ideal del FIFPro

El fútbol mundial ha quedado sorprendido después de que Harry Kane, actual ganador del Balón de Oro, fuera excluido del FIFPRO World 11 de 2026. El delantero inglés no encontró espacio entre los mejores futbolistas del planeta, pese a conquistar el reconocimiento individual más importante de la temporada anterior.

La ausencia del atacante representa un acontecimiento único dentro del fútbol internacional. Por primera vez desde 2005, año en el que comenzó a entregarse esta distinción, el ganador del Balón de Oro queda fuera del equipo ideal. Una situación completamente inesperada considerando el prestigio individual que acompaña al delantero inglés.

🌎⭐️ OFFICIAL: World Team of the Year 2026 by FIFPRO. pic.twitter.com/JLslxksI0W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026

Los cuatro atacantes seleccionados para integrar el once ideal fueron Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi y Lamine Yamal. Todos consiguieron superar a Kane en las votaciones, dejando al futbolista del Bayern Múnich sin posibilidades de aparecer entre los elegidos, pese a su condición de vigente ganador del Balón de Oro.

Una de las principales diferencias entre ambos reconocimientos está relacionada con el sistema de votación. Mientras que el Balón de Oro es determinado mediante las elecciones de periodistas especializados, técnicos y jugadores, el FIFPRO World 11 depende exclusivamente de los votos emitidos por futbolistas profesionales.

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Los resultados reflejan una competencia especialmente cerrada entre varios delanteros de primer nivel. Mbappé encabezó las preferencias con el 46 % de los votos, seguido por Lamine Yamal con 37.4 %. Messi consiguió el trcer puesto con 29.5 %, mientras que Haaland completó los cuatro primeros lugares con 28.4 %.

Por su parte, Harry Kane terminó en la quinta posición entre los delanteros, después de recibir el 27.6 % de los votos, es decir, estuvo ligeramente debajo de Erling Haaland.

La ausencia de Kane también demuestra que los reconocimientos individuales no necesariamente coinciden con las preferencias de los propios protagonistas del fútbol. Aunque el delantero inglés consiguió conquistar el Balón de Oro, sus compañeros de profesión terminaron favoreciendo a otros atacantes, provocando una de las mayores sorpresas en la historia del FIFPRO World 11.