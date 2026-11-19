El Real Madrid continúa asegurando la continuidad de sus principales figuras. Este jueves, el conjunto merengue anunció oficialmente la renovación de Aurélien Tchouaméni, quien amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2032.

De esta manera, el mediocampista francés prolongará su estadía en el Santiago Bernabéu y seguirá formando parte de un proyecto que busca mantener una base competitiva para las próximas temporadas bajo la conducción de José Mourinho.

La decisión representa una nueva muestra de confianza de la institución en el futbolista que se convirtió en una pieza importante de la mitad de la cancha. Según informó el propio club a través de un comunicado oficial, ambas partes llegaron a un acuerdo para extender el vínculo del internacional francés.

Tchouaméni, una pieza importante en la medular madridista

Su participación en la actual temporada también respalda su protagonismo en el equipo de Mourinho. En lo que va del curso 2026/27, Tchouaméni suma 10 encuentros oficiales entre LaLiga y la UEFA Champions League, con 709 minutos disputados y una asistencia.

En el campeonato español acumula ocho presentaciones, siete de ellas como titular, y se mantiene como una alternativa habitual en la estructura del mediocampo madridista. A sus 26 años, todavía tendría varias temporadas por delante para continuar ampliando su experiencia tanto a nivel de clubes como con su combinado nacional.

Una apuesta por el presente y el futuro

Desde su incorporación, Tchouaméni consiguió consolidarse dentro del plantel madridista, pese a la exigencia que implica competir por un lugar en uno de los equipos más importantes del fútbol europeo. Su capacidad para recuperar pelotas, ocupar espacios y ofrecer equilibrio defensivo le permitió ganar protagonismo en el mediocampo.

El francés acumula 205 partidos oficiales con la camiseta blanca y ocho títulos conquistados. Su palmarés incluye una Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Mourinho contará con Tchouaméni a largo plazo

Aurélien Tchouaméni seguirá en el Real Madrid hasta junio de 2032 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Según informó El Debate, el entrenador portugués le habría solicitado que extendiera su contrato durante el verano europeo y estaría muy satisfecho con su rendimiento en el centro del campo. Una muestra de la importancia que tendría el mediocampista dentro de sus planes deportivos.

Tras confirmarse la renovación, Tchouaméni expresó su felicidad por continuar en la institución: "Jugar para el Real Madrid, para los madridistas, en el Bernabéu y en cualquier parte del mundo, es un privilegio".

Además, destacó la confianza recibida y recordó los momentos vividos desde su llegada, aunque dejó en claro que su mirada está puesta en los desafíos que todavía tiene por delante: "Todavía nos quedan muchas páginas por escribir juntos", concluyó.

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