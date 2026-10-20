Ten Hag apunta contra Cristiano Ronaldo y revela por qué se rompió la relación

Erik ten Hag volvió a referirse a su conflictiva relación con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Manchester United: en una entrevista con The Athletic, el neerlandés defendió las decisiones que tomó con el delantero portugués y aseguró que su comportamiento perjudicó tanto al equipo como al vínculo entre ambos.

"Dejó tirado al equipo y me dejó tirado a mí, porque habíamos planeado contar con él", afirmó el actual director deportivo del Twente, quien reconoció que su consideración por el futbolista no fue suficiente para evitar el distanciamiento.

🚨 Erik ten Hag: “Cristiano Ronaldo let the team down, and he let me down, because we planned with him”, told @TheAthleticFC.



“I flew out to Portugal to speak with him about what I was aiming for before I came to United”.



“He’s one of the best in history. I respected him a lot.… pic.twitter.com/wrU5ga9edz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2026

Ten Hag recordó que incluso viajó a Portugal para conversar con Cristiano antes de asumir el cargo en Old Trafford. Su intención era explicarle el proyecto que pretendía desarrollar y contar con su experiencia para impulsar al equipo; sin embargo, las diferencias entre ambos terminaron por imponerse.

"Es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba muchísimo, pero como entrenador tenía que tomar una decisión racional", explicó.

La derrota que marcó un antes y un después

Uno de los episodios que profundizó el conflicto ocurrió en agosto de 2022, después de la derrota por 4-0 frente al Brentford por la Premier League. Tras aquel resultado, el entrenador exigió a sus futbolistas un esfuerzo físico adicional, que incluía correr tres vueltas al campo. Según su relato, Cristiano no completó el ejercicio.

El técnico utilizó esa situación para cuestionar la preparación física del delantero y su capacidad para responder a las necesidades del equipo durante los partidos. Ten Hag rechazó que el problema estuviera relacionado exclusivamente con la presión que pretendía ejercer sobre el rival.

"No podía correr ni con el balón ni sin él. Y el motivo era que no se preparaba", sostuvo. Además, explicó que había hablado en reiteradas ocasiones con el portugués sobre la importancia de llegar a las posiciones de ataque para aprovechar las oportunidades de gol.

Las diferencias que precipitaron su salida

Las críticas de Ten Hag también apuntaron a la influencia de Cristiano sobre sus compañeros. El neerlandés aseguró que el delantero les recomendaba reservar energías durante los entrenamientos, una actitud que consideraba contraproducente si antes no se había cumplido con la preparación necesaria.

Aston Villa v Manchester United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

"Todo equipo de primer nivel debe respaldar a su mejor jugador, pero él también tiene que trabajar para el equipo", señaló el entrenador, quien insistió en que la responsabilidad individual es fundamental para sostener las exigencias de un club de élite.

Las diferencias entre ambos ya habían alcanzado su punto máximo a finales de 2022. Después de perder protagonismo en el equipo, Cristiano se negó a ingresar como suplente ante el Tottenham y concedió una entrevista en la que cuestionó al club y al propio técnico; la situación derivó en la rescisión de su contrato.

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