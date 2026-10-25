Thibaut Courtois, lesionado: ¿Por qué todavía podría jugar el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona?
Giro de los acontecimientos en pleno día de Clásico del fútbol español. El Real Madrid anunciaba esta misma mañana que te Courtois no estaría disponible de cara al partido contra el Barcelona que se disputa hoy mismo.
Fue el propio combinado merengue, quien a través de un comunicado que ha publicado en todas sus redes sociales, confirmaba que el belga no podría participar en el encuentro consecuencia de un proceso gripal y que por lo tanto se caía de la convocatoria:
El comunicado del Real Madrid
"Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn"
Todas las quinielas han comenzado a otorgar a Lunin la titularidad de cara al duelo en el Spotify Camp Nou, y es que el ucraniano ya se ha enfrentado al Barça en diversas ocasiones, completando siempre un encuentro a la altura de las circunstancias.
Minutos después del comunicado en redes sociales del Real Madrid, The Athletic ha publicado que la intención del ex portero del Chelsea es apurar lo máximo posible para ver si puede jugar el partido, pues entiende la trascendencia del mismo y quiere intentar, por todos los medios, estar disponible para ser alineado por Mourinho.
A esta hora no disponemos de más información sobre lo que ya podemos denominar “el caso Courtois”. A lo largo de la tarde iremos conociendo la última hora de todas las partes. En principio, el portero de esta noche será Lunin.
Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.