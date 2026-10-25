Thibaut Courtois, lesionado: ¿Por qué todavía podría jugar el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona?

Giro de los acontecimientos en pleno día de Clásico del fútbol español. El Real Madrid anunciaba esta misma mañana que te Courtois no estaría disponible de cara al partido contra el Barcelona que se disputa hoy mismo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid released an official STATEMENT ruling Courtois out for El Clásico.



But the goalkeeper is now feeling better and is HOPEFUL of traveling with the squad and making himself available!



A surprise spot in the starting XI is NOT RULED OUT!



—… pic.twitter.com/ULfuPyZ6pc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2026

Fue el propio combinado merengue, quien a través de un comunicado que ha publicado en todas sus redes sociales, confirmaba que el belga no podría participar en el encuentro consecuencia de un proceso gripal y que por lo tanto se caía de la convocatoria:

El comunicado del Real Madrid

"Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn"

Todas las quinielas han comenzado a otorgar a Lunin la titularidad de cara al duelo en el Spotify Camp Nou, y es que el ucraniano ya se ha enfrentado al Barça en diversas ocasiones, completando siempre un encuentro a la altura de las circunstancias.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Minutos después del comunicado en redes sociales del Real Madrid, The Athletic ha publicado que la intención del ex portero del Chelsea es apurar lo máximo posible para ver si puede jugar el partido, pues entiende la trascendencia del mismo y quiere intentar, por todos los medios, estar disponible para ser alineado por Mourinho.

A esta hora no disponemos de más información sobre lo que ya podemos denominar “el caso Courtois”. A lo largo de la tarde iremos conociendo la última hora de todas las partes. En principio, el portero de esta noche será Lunin.