Tigres fue goleado 3-0 por Pachuca y está eliminado, acabando así con una admirable racha de 23 Liguillas a hilo

Este sábado, Tigres se jugaba más que tres puntos en el Estadio Hidalgo, ya que necesitaba ganar sí o sí para mantenerse con vida y al menos poder soñar con una leve esperanza de Liguilla. No obstante, el equipo felino fue goleado 3-0 por Pachuca tras un doblete del venezolano Salomón Rondón y una diana de Robert Kenedy, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Vucetich reconoce que @TigresOficial quedó a deber en el Apertura 2026.



“Evidentemente no es lo que quisiéramos. Lo que tenemos es agradecerle a la gente que siempre nos ha apoyado, se está en deuda”.#LigaMX https://t.co/0E4GisIZXZ pic.twitter.com/nkGH7KXuIM — PressPort (@PressPortmx) November 1, 2026

Desde esta semana se comenzaron a rumorar situaciones como la posible salida o continuidad del técnico Víctor Manuel Vucetich, además de las posibles bajas de Ozziel Herrera y los uruguayos Rodrigo Aguirre y César Araújo, quienes serían puestos transferibles. Sumado a ello, no se comprará el pase del argentino Alan Franco, quien fue expulsado este sábado contra los Tuzos.



Tras todo esto, la U de Nuevo León está por romper una increíble racha de 23 Liguillas consecutivas, incluido el repechaje, una noticia triste para una institución que llevaba tiempo marcando época. La última vez que no estuvo en la Fiesta Grande ocurrió en el Clausura 2014, quedando en la posición 14 con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y seis derrotas, esto bajo la dirección del técnico brasileño Ricardo Ferretti. Después de esto, en el Guard1anes 2021, los regios quedaron décimos y entraron en la repesca, siendo eliminados por Atlas.



Ya en conferencia de prensa, Vucetich explicó que desde el inicio arribó como interino, buscando hacer un análisis que al final del torneo los llevara a tomar decisiones importantes que beneficien a la institución. Sumado a ello, el estratega fue claro al decir que renovarán un poco la plantilla y que están en total deuda con la afición por no lograr el objetivo.

“Se va a renovar el plantel”



Víctor Manuel Vucetich DT de @TigresOficial pic.twitter.com/qN4pyTE5RG — Omar Zeron (@omarzeron) November 1, 2026

“Creo, incluso desde que inicie, se comentó perfectamente bien que entraba como un técnico interino, temporalmente, buscando en un momento dado ayudar y no tomar decisiones precipitadas. Eso es lo que se ha hecho. Sé tomará la reverencia de toda esta experiencia que he tenido con el equipo para tomar medidas pertinentes. Hacer un análisis más profundo de una forma interna. Creo que esto va a buscarse en un momento dado replantear los objetivos del plantel. Buscar de qué manera corregir todo lo que no se ha hecho correctamente y ahí se va a buscar renovar un poco el plantel”, comentó El Rey Midas tras la caída felina.



“Evidentemente no es lo que quisiéramos. En el primer tiempo tuvimos muy buenas jugadas, una acción concreta de (Jesús) Garza, donde estaba solo, pudimos habernos ido arriba en el marcador. Sin embargo, después vino el descontrol, esa acción en el gol que nos meten que es un rebote y de ahí nos descontrolamos un poco. Lo que tenemos es agradecerle a la gente que siempre nos ha apoyado, se está en deuda”, añadió.



A Tigres ya solamente le quedan dos partidos para despedirse del semestre y lo hace frente a dos rivales que están en los primeros lugares de la Liguilla, siendo candidatos al título: Cruz Azul y América. El próximo sábado 7 de noviembre, recibe a La Máquina en el Volcán y finalmente, el sábado 21 de noviembre, sale de visita para enfrentarse a las Águilas en el Estadio Banorte Azteca.