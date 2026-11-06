Tigres se prepara para los recortes presupuestarios: así sería la nueva estrategia financiera del club felino

Los Tigres de la UANL están en vías de comenzar una etapa de austeridad económica que podría transformar considerablemente su política de fichajes. Después de años soltar dinero a destajo, el conjunto regio tendría que adaptarse a una realidad financiera mucho más limitada.

De acuerdo con información revelada por Miguel Arizpe, de RG La Deportiva, CEMEX, empresa cementera que respalda económicamente al club, no tiene contemplado liberar grandes cantidades de dinero durante el próximo mercado de transferencias, más allá de la crisis deportiva que viven los de la UANL.

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En Tigres ya NO hay dinero y la austeridad se mantendrá este mercado de fichajes, asegura Miguel Arizpe de RG La Deportiva.



💥 “En Tigres no hay dinero para refuerzos, menos para rescindir contratos. Lo único que puede llegar es un buen DT”. pic.twitter.com/E7JUYGH53l — Futbol Total (@futboltotal) November 5, 2026

La consecuencia inmediata sería la imposibilidad de incorporar futbolistas de élite mediante operaciones millonarias. Tigres, acostumbrado a competir económicamente por algunos de los nombres más importantes del mercado, tendría que explorar alternativas considerablemente más accesibles.

Otro aspecto que complicaría la reestructuración del equipo sería la falta de recursos destinados a rescindir contratos. Todo jugador de la plantilla tendrá que salir por la vía del traspaso o la cesión, o en todo caso, cumplir con sus vínculo dentro del club.

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Bajo este escenario, la contratación de un entrenador de garantías aparce como la principal aspiración del conjunto regio. La intención sería incorporar a un estratega capaz de aprovechar los recursos disponibles y recuperar la competitividad deportiva. Sin embargo, incluso esta operación tendría que ajustarse a las nuevas condiciones presupuestarias del club.

La situación representaría un desafío importante para una institución que construyó buena parte de su éxito reciente mediante inversiones extraordinarias. Durante años, Tigres consiguió reunir plantillas competitivas gracias al respaldo económico de CEMEX. Ahora, el escenario dicta que los límites de inversión son mucho más restrictivos.

Tigres se ha quedado fuera de la liguilla tocando fondo luego de más de una década de éxito. Ahora, el club tiene que reconstruirse en todos niveles, sin embargo, todo indica que no será a través de la vía de la inversión sin límite.

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