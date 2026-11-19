Se termina la fase regular con la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Tigres UANL recibe al Club América en el Estadio Universitario donde los felinos han quedado fuera del certamen, mientras que los azulcremas quieren ser líderes o sublíderes del certamen. .

De esa manera, les compartimos la información más relevante sobre este cotejo entre dos equipos que suelen regalarnos encuentros muy entretenidos.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto azulcrema se quiere quedar con el liderato general, pero necesitan la derrota o empate de la Máquina Celeste, pero independientemente de eso, ellos harán su tarea y buscarán los tres puntos en Nuevo León ante un equipo que ya no se juega nada más que el orgullo.

Por ende, vemos más probable que los capitalinos se lleven las tres unidades para al menos asegurar la segunda posición de la clasificaión y cerrar de la mejor manera con un triunfo, luego de sus pultimos encuentros en donde dejaron a deber.

Tigres UANL 1-3 América

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs América?

Ciudad : San Nicolás de los Garza

: San Nicolás de los Garza Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : sábado 21 de noviembre

: sábado 21 de noviembre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX

La sede será CU | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL vs América (últimos cinco enfrentamientos)

Tigres UANL : 2

: 2 Empate : 0

: 0 América: 3

Último partido entre ambos: 28/02/26 - América 1-4 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres UANL América Tigres 2-3 Cruz Azul Pumas 2-2 América Pachuca 3-0 Tigres UANL América 2-2 Toluca Pumas 1-1 Tigres UANL América 1-1 Tijuana León 2-0 Tigres América 1-2 Pachuca Chivas 1-1 Tigres UANL Atlas 2-5 América

¿Cómo ver el Tigres UANL vs América por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One México FOX

Últimas noticias de Tigres UANL

La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de América

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea; Henry Martín.

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