Tigres UANL vs América: previa, predicciones y alineaciones
Se termina la fase regular con la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Tigres UANL recibe al Club América en el Estadio Universitario donde los felinos han quedado fuera del certamen, mientras que los azulcremas quieren ser líderes o sublíderes del certamen. .
De esa manera, les compartimos la información más relevante sobre este cotejo entre dos equipos que suelen regalarnos encuentros muy entretenidos.
Pronóstico SI Fútbol
El conjunto azulcrema se quiere quedar con el liderato general, pero necesitan la derrota o empate de la Máquina Celeste, pero independientemente de eso, ellos harán su tarea y buscarán los tres puntos en Nuevo León ante un equipo que ya no se juega nada más que el orgullo.
Por ende, vemos más probable que los capitalinos se lleven las tres unidades para al menos asegurar la segunda posición de la clasificaión y cerrar de la mejor manera con un triunfo, luego de sus pultimos encuentros en donde dejaron a deber.
Tigres UANL 1-3 América
¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs América?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza
- Estadio: Universitario
- Fecha: sábado 21 de noviembre
- Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL vs América (últimos cinco enfrentamientos)
- Tigres UANL: 2
- Empate: 0
- América: 3
- Último partido entre ambos: 28/02/26 - América 1-4 Tigres UANL - Liga MX
Últimos 5 partidos
Tigres UANL
América
Tigres 2-3 Cruz Azul
Pumas 2-2 América
Pachuca 3-0 Tigres UANL
América 2-2 Toluca
Pumas 1-1 Tigres UANL
América 1-1 Tijuana
León 2-0 Tigres
América 1-2 Pachuca
Chivas 1-1 Tigres UANL
Atlas 2-5 América
¿Cómo ver el Tigres UANL vs América por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One
México
FOX
Últimas noticias de Tigres UANL
La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.
Últimas noticias de América
La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea; Henry Martín.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.