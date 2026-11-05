Tigres UANL vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Es la penúltima fecha de la fase regular con la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Tigres UANL recibe al Club de Fútbol Cruz Azul en el Estadio Universitario donde los felinos han quedado fuera del certamen y los celestes quieren seguir sumando para escalar posiciones.

Por ello, les compartimos la información más importante sobre este compromiso entre dos equipos que suelen dar buenos partidos.

Pronóstico SI Fútbol

La Máquina Celeste viene jugando un muy biuen fútbol a comparación del cuadro felino, además, en la tendencia en sus últimos cinco cotejos, los locales no han derrotado en ninguna ocasión a los celestes, por dos emptes y dos derrotas.

De esa manera, creemos que el triunfo se lo quedará el cuadri cementero que también busca tener la mejor posición posible en la fiesta grande.

Tigres UANL 1-2 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Cruz Azul?

Ciudad : San Nicolás de los Garza

: San Nicolás de los Garza Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : sábado 7 de noviembre

: sábado 7 de noviembre Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX

La sede será el Estadio Universitario | Azael Rodriguez - Leagues Cup/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL vs Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

Tigres UANL : 0

: 0 Empate : 3

: 3 Cruz Azul: 2

Último partido entre ambos: 15/02/26 - Cruz Azul 2-1 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Cruz Azul Pachuca 3-0 Tigres UANL Cruz Azul 2-1 León Pumas 1-1 Tigres UANL Querétaro 1-3 Cruz Azul León 2-0 Tigres Pachuca 1-2 Cruz Azul Chivas 1-1 Tigres UANL Cruz Azul 5-0 Juárez América 0-0 Cruz Azul Pumas 3-3 Cruz Azul

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes y Estrella TV México FOX One

Últimas noticias de Tigres UANL

Después de la goleada que les propinaron los Tuzos en su visita a la 'Bella Airosa', el conjunto de San Nicolás de los Garza se quedaron sin opciones de avanzar a la Liguilla en el Torneo Apertura 2026, luego de más de 12 años haciéndolo ininterrupidamente.

Tras este fracaso se vienen muchos cambios al interior del club, pues ha sido una caída libre estrepitosa y requieren de una sacudida real.

La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de Cruz Azul

Cruz Azul 🚨 🚨



Prácticamente descartado Willer Ditta vs León 🦁 .



El golpe que recibió vs Pumas fue más severo de lo esperado y provocó una fisura ósea .



Que vuelva más fuerte 💪 @somos_FOX pic.twitter.com/3ItZPU410w — Armando Melgar (@Armand_Mel91) October 28, 2026

El defensor colombiano ha mostrado avances en su recuperación, pero el cuerpo técnico no quiere correr ningún riesgo. La Fecha 16 aparece como jornada tentativa para poder volver a jugar tras su fisura en el dedo del pie.

Cruz Azul tendrá que esperar un poco más para recuperar a Willer Ditta. El zaguero no estuvo disponible para el partido del pasado domingo ante León, pues el cuerpo técnico y médico de La Máquina prefieren no apresurar su regreso a las canchas.

Aunque su evolución marcha favorablemente, el cuerpo médico no quiere correr riesgos con el colombiano y busca evitar una recaída que pueda complicar su recuperación y prolongar su ausencia.

La posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño; Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira; Luka Romero, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández.

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