Tigres UANL vs León: previa, predicciones y alineaciones

En esta fecha doble el Club Tigres UANL recibe al Club León en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Universitario en un enfrentamiento muy interesante donde ambos buscan estar en zona de Liguilla.

De esa manera, les compartimos la información más relevante sobre este encuentro entre los felinos y el cuadro esmeralda.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de la calidad de plantillas, la Fiera ha tenido un mejor desempeño que el conjunto auriazul a lo largo del certamen y necesitan jugan de mejor manera para quedarse con los tres puntos y seguir escalando posiciones en la clasificación para meterse entre los mejores ocho sitios.

Sin embargo, el cuadro del bajío ha demostrado mejor rendimiento y es posible que repartan unidades, por ende así creemos que quede el marcador con pocos goles.

Tigres UANL 1-1 León

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs León?

Ciudad : San Nicolás de los Garza

: San Nicolás de los Garza Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MX

El Estadio Universitario será la sede | Azael Rodriguez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entreTigres UANL vs León (últimos cinco enfrentamientos)

Tigres UANL: 2

2 Empate : 2

: 2 León: 1

Último partido entre ambos: 31/01/26 - León 1-2 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres UANL León Chivas 1-1 Tigres UANL León 3-5 América Tigres UANL 3-2 Toluca Puebla 1-1 León Tigres 1-0 Puebla León 2-1 Juárez Juárez 2-0 Tigres Querétaro 1.1 León Monterrey 0-0 Tigres León 2-0 San Luis

¿Cómo ver el Tigres UANL vs León por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One México FOX One

Últimas noticias de Tigres UANL

Este fin de semana el conjunto felino igualó 1-1 frente al Rebaño Sagrado y a momentos del descanso se dio la expulsión de Juan Brunetta por una absurda y criminal entrada sobre Calderón que el árbitro no titubeó en sancionar con la roja directa.

De esa manera, el goleador argentino no podrá ser parte de este juego ante el cuadro de Guanajuato a mitad de semana.

La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Rafael Guerrero, Joaquim Pereira, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araujo; Diego Lainez, Emiliano Gómez, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de León

Después de su derrota este fin de semana en la Jornada 12, la Fiera dejó ir una racha de cuatro partidos sin perder y también poder afianzar su lugar en la zona de Liguilla.

Y es que las Águilas golearon 5-3 a los Panzas Verdes para afianzarse como el líderes del Apertura 2026.

La posible alineación de León (4-2-3-1): Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Salvador Reyes; José Rodríguez; Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, Aldair Larra, Daniel Arcíla; Diber Cambindo.

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