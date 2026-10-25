“Toda la institución lo vemos como una campaña irregular”: Vucetich, tras el empate 1-1 de Tigres vs Pumas en CU

Este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas y Tigres disputaron un duelo bastante reñido porque ambos se encuentran fuera de los puestos de Liguilla cuando únicamente quedan tres jornadas por disputarse. Parecía que los locales se llevaban la victoria, sin embaro, los visitantes lograron cerrar el 1-1.

¡Emocionante empate en CU! 🤝



Pumas y Tigres nos dieron un empate a uno para cerrar el sábado. #LigaMX pic.twitter.com/zrXKflKjsH — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 25, 2026

Tras un primer tiempo sin tantos, en el complemento por fin apareció el paraguayo Robert Morales tras una asistencia de Pablo Bennevendo. Para el 76’, Mauro Laínez apareció por el costado izquierdo para mandar un centro que Guillermo Martínez tocó de taquito para dejar que el argentino Juan Brunetta llegara y definiera de gran forma para vencer al tico Keylor Navas.



Con este resultado y a falta del resto de la jornada, Universidad Nacional está en el doceavo escalón con 17 puntos, mientras la U de Nuevo León es catorceava con 15 unidades, a nada de romper su increíble racha de 23 Liguillas al hilo.



Tras lo ocurrido en la cancha de Ciudad Universitaria, el técnico de los regios, Víctor Manuel Vucetich, aceptó que tuvieron la oportunidad de salir airosos luego de las acciones generadas en los minutos finales, además dejó en claro que ha visto un progreso en el trabajo de sus dirigidos.

TRANQUILO PESE AL EMPATE 🐯🎙️



Víctor Manuel Vucetich aseguró que Tigres hizo los méritos suficientes para llevarse el triunfo ante Pumas.



El 'Rey Midas' destacó que se va tranquilo porque su equipo volvió a demostrar su gran carácter y personalidad en la cancha. ⚽🔥 pic.twitter.com/lOsOuPFGDX — La Octava Sports (@laoctavasports) October 25, 2026

“Creo que el equipo hizo los méritos como para ganar en los últimos minutos. Tuvimos la oportunidad más clara y la desaprovechamos. Pero me deja muy tranquilo el hecho de que el equipo siga mostrado ese carácter, esa personalidad y ser ese equipo que siempre ha sido un equipo con tamaños para estar disputando cualquier torneo. Nos hemos sentido bien y hablo como equipo, como cuerpo técnico. Se ha trabajado intensamente y hemos venido a lo mejor progresando día con día. Entonces, estamos en ese sentido bien y con la firme intención de, como lo hemos venido platicando ya ante los medios, vamos partido tras partido”, comentó El Rey Midas.



Al estar casi eliminados, el timonel aceptó que los felinos han tenido una campaña irregular, mas ha visto algo de mejoría en el día tras día, aun cuando hubo muchos cambios dentro de la directiva como de la plantilla, y ahora sólo queda enfocarse en cerrar de gran forma la fase regular.



“Toda la institución lo vemos como una campaña irregular. Está en un proceso de modificación y adaptación a una nueva gestión. Nos toca a nosotros estar viviendo ese momento. Se viene superando de una manera progresiva. No se puede cambiar de la noche a la mañana por las circunstancias ya establecidas. El equipo lo ha hecho bien, ha madurado, ha crecido, creo que lo vemos en las partidos que hemos disputado. Ha mostrado siempre ese carácter y está como reviviendo esa esencia de lo que es el equipo”, explicó.

"Toda la institución la ve como una campaña irregular"



🗣Víctor Manuel Vucetich - DT Tigres, sobre el torneo que ha tenido la institución "Felina".#Futbol #LigaMX #tigres #uanl #TVCDeportes pic.twitter.com/1KdZqRwFcg — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 25, 2026

“Considero que no tuvo un buen inicio el equipo y eso ha costado mucho la recuperación. La plantilla ha mejorado mucho en su accionar, el día a día, el conocimiento de nosotros que hemos sido parte de este equipo ha venido de una forma progresiva no de inmediata como hubiéramos querido y obtener resultados. Ha habido circunstancias que no nos han podido dar el resultado que hemos querido. Sin embargo, yo creo que el crecimiento deportivo se ha visto. El cierre que viene tenemos que ir partido tras partido. Pase lo que pase debemos mostrar profesionalismo, esa entrega porque estamos defendiendo estos colores que debemos defender hasta el final”, culminó.