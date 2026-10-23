Todos los jugadores del Bayern Múnich que ganaron el Balón de Oro
El hecho de que el Bayern Múnich sea uno de los clubes más importantes del mundo se construyó durante décadas, principalmente gracias a grandes cracks que le dieron gloria al gigante de Baviera en distintas épocas.
En el acumulado, el club alemán tiene cinco Balones de Oro repartidos entre tres jugadores imprescindibles para la historia del fútbol alemán, todos en la época de mayor esplendor de Die Mannschaft. En la edición 2026, Harry Kane tiene la gran chance de unirse a este selecto grupo.
Los tres ganadores de Balón de Oro de la historia del Bayern Múnich
A la hora de hablar de la historia grande del Bayern, hay tres nombres que resultan más que evientes: Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge. Ellos son los tres jugadores que se repartieron los cinco Balones de Oro que el club alemán tiene en sus vitrinas, y todos ellos llegaron a trabajar de alguna forma u otra dentro de la estructura del club luego de su retiro.
Jugador
Edición
Gerd Müller
1970
Frank Beckenbauer
1972 y 1976
Karl-Heinz Rummenigge
1980 y 1981
Los que estuvieron a nada
La particularidad de esta historia radica en los subcampeones, ya que varios fueron medalla de plata en ediciones donde el ganador fue un compañero de equipo: Paul Breitner acompañó en el podio a Rummenigge en 1981 y Müller a Beckenbauer en 1972. Estos fueron años brillantes para el gigante de Baviera.
Jugador
Edición
Gerd Müller
1972
Paul Breitner
1981
Frank Beckenbauer
1974 y 1975
Los que completaron podios
El Bayern tuvo también a grandes jugadores que terminaron en el último escalón del podio en distintas ediciones, siendo el primero Jürgen Klinsmann en 1995. Frank Ribéry, clave en el triplete del 2013, hizo lo propio y Robert Lewandowski se quedó con las ganas en 2020 por los efectos de la pandemia de COVID-19 que aplazó el galardón, terminando tercero en 2021. Manuel Neuer sufrió el prime de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en 2014, donde no le alcanzó siquiera haber sido el portero campeón del mundo con Alemania.
Jugador
Edición
Robert Lewandowski
2021
Manuel Neuer
2014
Frank Ribéry
2013
Oliver Kahn
2001 y 2002
Jürgen Klinsmann
1995
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.