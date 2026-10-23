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Sports Illustrated

Todos los jugadores del Bayern Múnich que ganaron el Balón de Oro

El gigante alemán le ha dado a la historia del fútbol grandísimos cracks, ya sea promocionándolos desde la cantera o potenciándolos como fichajes.
Bruno Pernigotti|
FRANCE-PARIS-FOOTBALL-BALLON D'OR CEREMONY
FRANCE-PARIS-FOOTBALL-BALLON D'OR CEREMONY | Xinhua News Agency/GettyImages

El hecho de que el Bayern Múnich sea uno de los clubes más importantes del mundo se construyó durante décadas, principalmente gracias a grandes cracks que le dieron gloria al gigante de Baviera en distintas épocas.

En el acumulado, el club alemán tiene cinco Balones de Oro repartidos entre tres jugadores imprescindibles para la historia del fútbol alemán, todos en la época de mayor esplendor de Die Mannschaft. En la edición 2026, Harry Kane tiene la gran chance de unirse a este selecto grupo.

Los tres ganadores de Balón de Oro de la historia del Bayern Múnich

German Soccer - Bundesliga - Bayern Munich
Gerd Müller, Der Bomber | PA Images Archive/GettyImages

A la hora de hablar de la historia grande del Bayern, hay tres nombres que resultan más que evientes: Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge. Ellos son los tres jugadores que se repartieron los cinco Balones de Oro que el club alemán tiene en sus vitrinas, y todos ellos llegaron a trabajar de alguna forma u otra dentro de la estructura del club luego de su retiro.

Jugador

Edición

Gerd Müller

1970

Frank Beckenbauer

1972 y 1976

Karl-Heinz Rummenigge

1980 y 1981

Los que estuvieron a nada

Paul Breitner
El legendario Paul Breitner en acción | ullstein bild/GettyImages

La particularidad de esta historia radica en los subcampeones, ya que varios fueron medalla de plata en ediciones donde el ganador fue un compañero de equipo: Paul Breitner acompañó en el podio a Rummenigge en 1981 y Müller a Beckenbauer en 1972. Estos fueron años brillantes para el gigante de Baviera.

Jugador

Edición

Gerd Müller

1972

Paul Breitner

1981

Frank Beckenbauer

1974 y 1975

Los que completaron podios

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer
Manuel Neuer, el mejor de los mortales en 2014 | Philipp Schmidli/GettyImages

El Bayern tuvo también a grandes jugadores que terminaron en el último escalón del podio en distintas ediciones, siendo el primero Jürgen Klinsmann en 1995. Frank Ribéry, clave en el triplete del 2013, hizo lo propio y Robert Lewandowski se quedó con las ganas en 2020 por los efectos de la pandemia de COVID-19 que aplazó el galardón, terminando tercero en 2021. Manuel Neuer sufrió el prime de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en 2014, donde no le alcanzó siquiera haber sido el portero campeón del mundo con Alemania.

Jugador

Edición

Robert Lewandowski

2021

Manuel Neuer

2014

Frank Ribéry

2013

Oliver Kahn

2001 y 2002

Jürgen Klinsmann

1995

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.