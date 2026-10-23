Todos los jugadores del Bayern Múnich que ganaron el Balón de Oro

El hecho de que el Bayern Múnich sea uno de los clubes más importantes del mundo se construyó durante décadas, principalmente gracias a grandes cracks que le dieron gloria al gigante de Baviera en distintas épocas.

En el acumulado, el club alemán tiene cinco Balones de Oro repartidos entre tres jugadores imprescindibles para la historia del fútbol alemán, todos en la época de mayor esplendor de Die Mannschaft. En la edición 2026, Harry Kane tiene la gran chance de unirse a este selecto grupo.

Los tres ganadores de Balón de Oro de la historia del Bayern Múnich

Gerd Müller, Der Bomber | PA Images Archive/GettyImages

A la hora de hablar de la historia grande del Bayern, hay tres nombres que resultan más que evientes: Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge. Ellos son los tres jugadores que se repartieron los cinco Balones de Oro que el club alemán tiene en sus vitrinas, y todos ellos llegaron a trabajar de alguna forma u otra dentro de la estructura del club luego de su retiro.

Jugador Edición Gerd Müller 1970 Frank Beckenbauer 1972 y 1976 Karl-Heinz Rummenigge 1980 y 1981

Los que estuvieron a nada

El legendario Paul Breitner en acción | ullstein bild/GettyImages

La particularidad de esta historia radica en los subcampeones, ya que varios fueron medalla de plata en ediciones donde el ganador fue un compañero de equipo: Paul Breitner acompañó en el podio a Rummenigge en 1981 y Müller a Beckenbauer en 1972. Estos fueron años brillantes para el gigante de Baviera.

Jugador Edición Gerd Müller 1972 Paul Breitner 1981 Frank Beckenbauer 1974 y 1975

Los que completaron podios

Manuel Neuer, el mejor de los mortales en 2014 | Philipp Schmidli/GettyImages

El Bayern tuvo también a grandes jugadores que terminaron en el último escalón del podio en distintas ediciones, siendo el primero Jürgen Klinsmann en 1995. Frank Ribéry, clave en el triplete del 2013, hizo lo propio y Robert Lewandowski se quedó con las ganas en 2020 por los efectos de la pandemia de COVID-19 que aplazó el galardón, terminando tercero en 2021. Manuel Neuer sufrió el prime de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en 2014, donde no le alcanzó siquiera haber sido el portero campeón del mundo con Alemania.

Jugador Edición Robert Lewandowski 2021 Manuel Neuer 2014 Frank Ribéry 2013 Oliver Kahn 2001 y 2002 Jürgen Klinsmann 1995

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