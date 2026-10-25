Todos los jugadores del Chelsea que ganaron el Balón de Oro

El Chelsea es uno de los clubes más ganadores del fútbol inglés moderno. Hasta la llegada del magnate ruso Roman Abramovich en 2003, su vitrina era bastante modesta: un solo título de liga, conseguido en 1955, y un puñado de FA Cups. Con su dinero llegaron entrenadores de primer nivel, fichajes galácticos y también títulos: ligas, copas y dos Champions League que convirtieron a los Blues en un gigante de Europa.

Sin embargo, ese éxito colectivo nunca se tradujo en el premio individual más prestigioso del fútbol. Por Stamford Bridge pasaron cracks de todo el mundo, pero ninguno logró ser elegido como el mejor del planeta mientras vestía de azul. La historia del club con el Balón de Oro es, en realidad, la de ganadores que llegaron a Londres después de su consagración y la de dos jugadores que estuvieron a un paso de levantarlo.

Todos los jugadores que ganaron el Balón de Oro con el Chelsea

Aquí hay que hacer una aclaración: ningún jugador ganó el Balón de Oro mientras jugaba en el Chelsea. Lo que sí tenemos son tres exjugadores del club que lo ganaron antes de llegar a Stamford Bridge, y con un detalle en común: los tres lo hicieron como jugadores del Milan.

1. Ruud Gullit (1987)

Ruud Gullit of Chelsea | Getty Images/GettyImages

El holandés ganó el Balón de Oro en 1987 en su primer año en el Milan y después de una gran temporada en el PSV. Era un futbolista completísimo, capaz de jugar de líbero, de mediocampista o de delantero. Al año siguiente fue campeón de Europa con los Países Bajos y junto a Marco van Basten y Frank Rijkaard, formó el núcleo del Milan de Arrigo Sacchi que ganó dos Copas de Europa seguidas.



Llegó al Chelsea en 1995, ya con 32 años y libre desde la Sampdoria, y fue una de las primeras grandes figuras extranjeras de la Premier League. En 1996 se convirtió en jugador-entrenador tras la salida de Glenn Hoddle, y en 1997 llevó al club a ganar la FA Cup, su primer título importante en 26 años.

2. George Weah (1995)

Soccer - AXA FA Cup - Fifth Round - Chelsea v Leicester City | John Marsh - EMPICS/GettyImages



Ganó el Balón de Oro en 1995, el primer año en que el premio se abrió a jugadores de fuera de Europa. Así se convirtió en el primer ganador no europeo y sigue siendo el único africano en conseguirlo. Lo recibió ya como jugador del Milan, aunque buena parte del mérito vino de su temporada anterior en el PSG, en la que fue el máximo goleador de la Champions League.



El paso de este grandísimo jugador liberiano por el Chelsea fue breve. Llegó cedido por el Milan en enero de 2000, marcó en su debut ante el Tottenham y, unos meses después, ganó la FA Cup tras vencer al Aston Villa en la final. Luego jugó en el Manchester City y el Marsella antes de retirarse.

3. Andriy Shevchenko (2004)

FA Barclays Premiership - Chelsea v Portsmouth | Mike Hewitt/GettyImages

El mejor ucraniano de todos los tiempos ganó el Balón de Oro en 2004 tras una temporada brillante con el Milan en la que fue campeón de la Serie A y goleador del campeonato con 24 tantos. En la votación superó a dos figuras del Barcelona, Deco (que también pasaría después por el Chelsea) y Ronaldinho. Se convirtió así en el tercer jugador de su país en ganar el premio tras Oleg Blokhin e Igor Belanov.



En 2006, Abramovich lo convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol inglés, pero su etapa en Londres fue una decepción. En dos temporadas marcó apenas nueve goles en la Premier League, aunque ganó la FA Cup y la Copa de la Liga en 2007. En 2008 volvió cedido al Milan y un año después regresó al Dinamo de Kiev, el club donde comenzó su carrera.

Los jugadores del Chelsea que llegaron al podio del Balón de Oro

Nadie estuvo tan cerca de levantar el Balón de Oro siendo jugador del Chelsea como Frank Lampard. En 2005 fue el motor del equipo de José Mourinho que ganó la Premier League por primera vez y cortó una sequía de 50 años sin títulos de liga, además de quedarse con la Copa de la Liga.

En la votación terminó segundo, por delante de su compañero de selección Steven Gerrard, pero muy lejos de Ronaldinho, que se impuso con 77 puntos de ventaja. Se retiró como el máximo goleador histórico del Chelsea, con 211 goles, y años más tarde volvió al club como entrenador.

Liverpool V Chelsea, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El otro que se subió al podio fue Jorginho. El mediocampista ítalo-brasileño vivió en 2021 el mejor año de su carrera. Con el Chelsea ganó la Champions League y la Supercopa de Europa y con Italia se consagró campeón de la Eurocopa. La UEFA lo eligió mejor jugador de aquella temporada, pero aun así, en el Balón de Oro terminó tercero, detrás de Robert Lewandowski y de Lionel Messi, que ganó su séptimo trofeo después de conducir a la Argentina al título en la Copa América.

Manchester City v Chelsea FC - UEFA Champions League Final | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Todos los jugadores del Chelsea en el podio del Balón de Oro

Jugador Año Puesto Ganador Frank Lampard 2005 2° Ronaldinho Jorginho 2021 3° Lionel Messi