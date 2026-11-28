Confirmado: el campeón de la Libertadores al que enfrentará Toluca en la Copa Intercontinental
El Toluca ya conoce quién será su rival en la Copa Intercontinental. Este sábado 28 de noviembre, Palmeiras y Estudiantes de La Plata protagonizaron la gran final de la Copa Libertadores 2026. En un partido cerrado, el Verdão se impuso por la mínima diferencia al cuadro argentino y se coronó campeón.
Gracias al solitario gol del delantero paraguayo Ramón Sosa, la escuadra brasileña levantó su cuarta Copa Libertadores.
De esta manera, los Diablos Rojos, vigentes monarcas de la Copa de Campeones de la Concacaf, se medirán ante el Palmeiras en la Copa Intercontinental de la FIFA.
¿Cuándo y dónde juega Toluca vs. Palmeiras en la Copa Intercontinental?
Palmeiras y Toluca se verán las caras el próximo 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hamad, en Doha, Catar, en el partido denominado como el Derbi de las Américas. El horario todavía está por definirse.
El ganador de este enfrentamiento avanzará a las semifinales, o Copa Challenger, donde se enfrentará al Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica. Ese duelo está programado para el 12 de diciembre.
En caso de que Palmeiras o Toluca avancen esta ronda, se medirán en la gran final del certamen ante el Paris Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League.
¿La liguilla y la Copa Intercontinental se empalman?
Esta es una de las dudas más frecuentes entre los seguidores del Toluca. En caso de que los Diablos Rojos consigan su pase a las semifinales del Apertura 2026, su calendario se podría volver una locura.
Las semifinales de la Liga MX están programadas para jugarse entre el 2 y el 6 de diciembre, mientras que la Copa Intercontinental se jugará entre el 9 y el 16 de diciembre.
Aunque las fechas no se empalman, debido a los viajes y las concentraciones, Antonio Mohamed tendría que tomar una decisión: apostar todo por el torneo de la FIFA y dejar de lado el torneo local o dividir a su plantel para tratar de ganar en ambos.
Si Toluca avanza a la final del Apertura 2026, el lío para la Liga MX será mayor. La serie tendrá que reprogramarse para jugarse entre el 24 y 27 de diciembre.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.