El Toluca ya conoce quién será su rival en la Copa Intercontinental. Este sábado 28 de noviembre, Palmeiras y Estudiantes de La Plata protagonizaron la gran final de la Copa Libertadores 2026. En un partido cerrado, el Verdão se impuso por la mínima diferencia al cuadro argentino y se coronó campeón.

Gracias al solitario gol del delantero paraguayo Ramón Sosa, la escuadra brasileña levantó su cuarta Copa Libertadores.

El Palmeiras se quedó con la Libertadores y buscará la Intercontinental | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

De esta manera, los Diablos Rojos, vigentes monarcas de la Copa de Campeones de la Concacaf, se medirán ante el Palmeiras en la Copa Intercontinental de la FIFA.

🏆🏆🏆🏆🟢 ¡LA CUARTA! @Palmeiras, campeón de la CONMEBOL Libertadores 2026, otra vez dueño de la Gloria Eterna pic.twitter.com/ovZe7SnnXQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

¿Cuándo y dónde juega Toluca vs. Palmeiras en la Copa Intercontinental?

Palmeiras y Toluca se verán las caras el próximo 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hamad, en Doha, Catar, en el partido denominado como el Derbi de las Américas. El horario todavía está por definirse.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a las semifinales, o Copa Challenger, donde se enfrentará al Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica. Ese duelo está programado para el 12 de diciembre.

En caso de que Palmeiras o Toluca avancen esta ronda, se medirán en la gran final del certamen ante el Paris Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League.

¿La liguilla y la Copa Intercontinental se empalman?

Esta es una de las dudas más frecuentes entre los seguidores del Toluca. En caso de que los Diablos Rojos consigan su pase a las semifinales del Apertura 2026, su calendario se podría volver una locura.

Las semifinales de la Liga MX están programadas para jugarse entre el 2 y el 6 de diciembre, mientras que la Copa Intercontinental se jugará entre el 9 y el 16 de diciembre.

Aunque las fechas no se empalman, debido a los viajes y las concentraciones, Antonio Mohamed tendría que tomar una decisión: apostar todo por el torneo de la FIFA y dejar de lado el torneo local o dividir a su plantel para tratar de ganar en ambos.

Antonio Mohamed está en la parte final de su ciclo en Toluca | Manuel Velasquez/GettyImages

Si Toluca avanza a la final del Apertura 2026, el lío para la Liga MX será mayor. La serie tendrá que reprogramarse para jugarse entre el 24 y 27 de diciembre.