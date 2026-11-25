La fase final comenzará con el Deportivo Toluca FC recibiendo al Atlas FC en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en la 'Bombonera'.

A continuación, los dejamos con la información más relevante acerca de este compromiso que se disputará en el Estado de México.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto escarlata suele ser un equipo muy fuerte en casa y en la fase regular ya le demostraron su dominio a los tapatíos, por lo que es probable que vuelvan a ganar sin mayores inconvenientes.

Por ende, creemos que los locales pueden sacar ventaja en la ida para jugar la vuelta con menos presión ya que los atlistas tendrán ventaja por mejor posición en la clasificación.

Toluca 2-1 Atlas

¿A qué hora se juega el Toluca vs Atlas?

Ciudad : Estado de México

: Estado de México Estadio : Nemesio Diez

: Nemesio Diez Fecha : miércoles 25 de noviembre

: miércoles 25 de noviembre Hora: 20:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

La sede del partido será el Nemesio Diez | Manuel Velasquez/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Toluca vs Atlas (últimos cinco enfrentamientos)

Toluca : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Atlas: 0

Último partido entre ambos: 12/09/26 - Toluca 5-2 Atlas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Toluca Atlas Pachuca 2-0 Toluca Juárez 3-3 Atlas Toluca 4-0 Monterrey Atlas 1-4 Pachuca América 2-2 Toluca San Luis 0-1 Atlas León 1-1 Toluca Atlas 4-3 Puebla Toluca 2-2 Tijuana Atlas 2-5 América

¿Cómo ver el Toluca vs Atlas por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico, FOX One y ViX Mexico

Últimas noticias de Toluca

Los Diablos Rojos no consiguieron la encomienda en su visita a la Bella Airosa, en el cierre del Apertura 2026 de la Liga MX, pues cayeron 2-0 ante los Tuzos del Pachuca en partido que además dejó como saldo la baja del arquero Hugo González, quien se fue expulsado en los minutos finales.

El cuadro mexiquense finalizó en la quinta posición de la clasificación, luego de haber ganado solo un partido en sus últimos cinco cotejos. Sin embargo, con el anuncio de la salida del 'Turco' Mohamed las cosas se pueden mover a favor o en contra, dependiendo de lo anímico.

La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Víctor Guzmán; Federivo Viñas, Federico Castro, Alexis Vega; Paulinho.

Últimas noticias de Atlas

MF | @fcjuarezoficial 3-3 Atlas FC



Marcador final en Ciudad Juárez. Se termina el torneo regular y la mirada está puesta en liguilla ☝️#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/OnrCg4RKCv — Atlas FC (@AtlasFC) November 21, 2026

En la última jornada el Atlas dejó escapar la victoria. Los rojinegros empataron 3-3 frente a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, durante la Jornada 17 de la Liga MX.

Un resultado que les impidió sumar tres puntos en su último compromiso de la fase regular y mejorar sus posibilidades de obtener una posición más favorable para los cuartos de final.

La posible alineación del Atlas (4-2-3-1): Camilo Vargas; Édgar Zaldívar, Gaddi Aguirre, Juanjo Purata, Milton Valenzuela; Víctor Ríos, Aldo Rocha; Kevin Zenón, Ryan Mmaee, Luis Esteves; Florian Monzon.