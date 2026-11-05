Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Bedoya, Messi, De Paul, Willis, Cruz, Álvarez y Cowell

La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó en septiembre, además el 9 de octubre fue el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas.



De cualquier forma, los conjuntos norteamericanos ya están pensando a futuro, pues estamos a una jornada de iniciar con los Playoffs.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. Joe Willis colgará los guantes

Joe Willis | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

El guardameta de 38 años anunció que se retirará al final de la temporada 2026, luego de disputar más de 200 encuentros con el Nashville SC, club al cual arribó en el 2020 desde el Houston Dynamo.



“Este juego y esta liga me han dado más de lo que podría haber imaginado jamás”, comentó el cancerbero.

2. Orlando City sondeó a Facundo Cruz

🔴 MERCADO | #OrlandoCity 🇺🇸 realizó un sondeo por Facundo Cruz.



▶️ Pretenden un préstamo con opción de compra.



▶️ Desde su entorno ya notificaron a los dirigentes del interés de la MLS por el volante central. #Independiente pic.twitter.com/QfnEt6lZXz — Matias Martinez (@Mati_Martinez) October 30, 2026

Desde Argentina se ha dado a conocer que los Leones se han acercado para ver las condiciones del mediocentro del Independiente Avellaneda II.



La intención del club morado es conseguir un préstamo con opción de compra, a la espera de la respuesta del argentino y su entorno.

3. ¿Lionel Messi deja al Inter Miami?

Lionel Messi | Maddie Meyer/GettyImages

Algunos rumores sobre el argentino han circulado desde el fin de semana. Según el periodista argentino Gonzalo Calvigioni, La Pulga estaría muy cerca de vestir la casaca del Newell’s Old Boys en enero del 2027.



El campeón del mundo habría decidido poner fin a su etapa en la MLS y despedirse de las Garzas al culminar la presente campaña. La decisión la habría tomado tras ponerle fin a su ciclo con la selección argentina, pues eso lo habría hecho cambiar sus planes a futuro.

4. ¿Rodrigo De Paul también dice adiós a los Herons?

Rodrigo De Paul | Andrew Katsampes/ISI Photos/GettyImages

Supuestamente, el Inter Miami podría sufrir otra baja sensible. Fuentes locales han informado que el argentino Juan Román Riquelme quiere al mediocentro para el Boca Juniors.



La fuente indicó que el campeón del mundo habría decidido salir de la MLS en enero y El Xeneize aparece entre sus dos opciones para continuar su carrera en el fútbol de su país.



Su otra alternativa es Racing Avellaneda, club donde nació futbolísticamente, sin embargo, el presidente del Azul y Oro ya estaría preparando una oferta muy seductora para convencerlo.

5. MLS, una opción para Edson Álvarez

Edson Álvarez | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El pivote mexicano continúa borrado en el West Ham United de Inglaterra y tal parece que no tiene futuro ahí, así lo informó ‘Westhamzone’.



Afortunadamente para El Machín, hay interesados en sus servicios para este invierno, desde el Olympiacos de Grecia, el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos, su antiguo club, así como la Liga MX y la liga estadounidense.

6. Cade Cowell acaba su préstamo con el NY Red Bulls

Cade Cowell | Burt Granofsky/ISI Photos/GettyImages

El extremo termina su cesión con el cuadro taurino, donde registró 30 compromisos, con tres anotaciones y seis asistencias, a la espera de saber si los neoyorquinos querrán alargar el tiempo. La carta del Vaquero pertenece a las Chivas de México, sin embargo, se desconoce si el club lo tendrá en cuenta o buscará acomodarlo en otra escuadra.

7. Alejandro Bedoya pone punto final a su carrera

Thank you Philly! It’s been a hell of a ride. 💙 pic.twitter.com/bjPAi4DG0Y — Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) November 2, 2026

El mediocentro de 39 años tomó la decisión de colgar los botines al culminar la presente temporada.



Con un emotivo video colgado en sus redes sociales, el estadounidense de ascendencia colombiana agradeció a su familia y equipos por lo vivido en sus casi 19 años de trayectoria.



El atacante aterrizó con el Philadelphia Union en el 2016, pasando una década en sus filas.



“No tengo remordimientos, di todo lo que tenía que dar”, lanzó.