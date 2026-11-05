Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Bedoya, Messi, De Paul, Willis, Cruz, Álvarez y Cowell
La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó en septiembre, además el 9 de octubre fue el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas.
De cualquier forma, los conjuntos norteamericanos ya están pensando a futuro, pues estamos a una jornada de iniciar con los Playoffs.
Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:
1. Joe Willis colgará los guantes
El guardameta de 38 años anunció que se retirará al final de la temporada 2026, luego de disputar más de 200 encuentros con el Nashville SC, club al cual arribó en el 2020 desde el Houston Dynamo.
“Este juego y esta liga me han dado más de lo que podría haber imaginado jamás”, comentó el cancerbero.
2. Orlando City sondeó a Facundo Cruz
Desde Argentina se ha dado a conocer que los Leones se han acercado para ver las condiciones del mediocentro del Independiente Avellaneda II.
La intención del club morado es conseguir un préstamo con opción de compra, a la espera de la respuesta del argentino y su entorno.
3. ¿Lionel Messi deja al Inter Miami?
Algunos rumores sobre el argentino han circulado desde el fin de semana. Según el periodista argentino Gonzalo Calvigioni, La Pulga estaría muy cerca de vestir la casaca del Newell’s Old Boys en enero del 2027.
El campeón del mundo habría decidido poner fin a su etapa en la MLS y despedirse de las Garzas al culminar la presente campaña. La decisión la habría tomado tras ponerle fin a su ciclo con la selección argentina, pues eso lo habría hecho cambiar sus planes a futuro.
4. ¿Rodrigo De Paul también dice adiós a los Herons?
Supuestamente, el Inter Miami podría sufrir otra baja sensible. Fuentes locales han informado que el argentino Juan Román Riquelme quiere al mediocentro para el Boca Juniors.
La fuente indicó que el campeón del mundo habría decidido salir de la MLS en enero y El Xeneize aparece entre sus dos opciones para continuar su carrera en el fútbol de su país.
Su otra alternativa es Racing Avellaneda, club donde nació futbolísticamente, sin embargo, el presidente del Azul y Oro ya estaría preparando una oferta muy seductora para convencerlo.
5. MLS, una opción para Edson Álvarez
El pivote mexicano continúa borrado en el West Ham United de Inglaterra y tal parece que no tiene futuro ahí, así lo informó ‘Westhamzone’.
Afortunadamente para El Machín, hay interesados en sus servicios para este invierno, desde el Olympiacos de Grecia, el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos, su antiguo club, así como la Liga MX y la liga estadounidense.
6. Cade Cowell acaba su préstamo con el NY Red Bulls
El extremo termina su cesión con el cuadro taurino, donde registró 30 compromisos, con tres anotaciones y seis asistencias, a la espera de saber si los neoyorquinos querrán alargar el tiempo. La carta del Vaquero pertenece a las Chivas de México, sin embargo, se desconoce si el club lo tendrá en cuenta o buscará acomodarlo en otra escuadra.
7. Alejandro Bedoya pone punto final a su carrera
El mediocentro de 39 años tomó la decisión de colgar los botines al culminar la presente temporada.
Con un emotivo video colgado en sus redes sociales, el estadounidense de ascendencia colombiana agradeció a su familia y equipos por lo vivido en sus casi 19 años de trayectoria.
El atacante aterrizó con el Philadelphia Union en el 2016, pasando una década en sus filas.
“No tengo remordimientos, di todo lo que tenía que dar”, lanzó.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.