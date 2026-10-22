Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Santana, Pogba, Rincones, Martínez, Fernández y más

La segunda ventana de fichajes para la temporada 2026 de la Major League Soccer culminó en septiembre, además el 9 de octubre fue el plazo para hacer los últimos cambios en las plantillas.



De cualquier forma, los conjuntos norteamericanos ya están pensando a futuro.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. Nuevamente Paul Pogba suena para la MLS

Paul Pogba | Visionhaus/GettyImages

El francés de 33 años concluyó su etapa con el AS Mónaco de su país y ahora se encuentra como agente libre.



De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, el centrocampista campeón del mundo podría tomar la decisión de aventurarse en la MLS o en la Liga Profesiona Saudí de Arabia Saudita.



Se debe recordar que en el pasado mercado de fichajes, el DC United se acercó al galo, pero no pudieron concretar la contratación.

2. Gustavo Santana es sondeado en la MLS

Gustavo Santana | Sports Press Photo/GettyImages

Desde Brasil se dio a conocer que en las últimas semanas el delantero del Sao Paulo ha recibido sondeos desde el exterior.



Además de la MLS, el Benfica de Portugal, el Pafos FC de Chipre, el Lokomotiv Moscú de Rusia, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y un cuadro de Qatar se han puesto en contacto para hacerse con el brasileño, sin embargo, este tiene contrato hasta el 2028 y no hay interés por parte de sus agentes de darle una salida anticipada.

3. Ricardo Rincones está en la mira de dos clubes

Ricardo Rincones | Jurij Kodrun - FIFA/GettyImages

En Venezuela se ha informado que el lateral izquierdo del Monagas SC ha levantado el interés tanto del Nashville SC como del New York City FC.



Hace unos meses, el defensa venezolano también fue sondeado por el Burnley de Inglaterra.

4. FC Cincinnati se convenció con José Martínez

Welcome to Cincy, José!



FC Cincinnati have signed midfielder José Martínez to a contract through the 2026 Major League Soccer season, with an option through June 2027.



Details: https://t.co/dcoX2NqxHc pic.twitter.com/bgNF0tf4zb — FC Cincinnati (@fccincinnati) October 9, 2026

Hace unas semanas se había comunicado que el centrocampista venezolano estaba entrenando con el Orange & Blue esperando convencer al cuerpo técnico para poder quedarse y ser parte de la plantilla.



Al final, El Brujo logró su cometido y ahora firmó un contrato hasta el 2026 con opción hasta la temporada 2027.



Su última escuadra fue el Corinthians de Brasil, además acaba de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior.

5. Austin FC renovó a Christian Ramirez

Christian Ramirez | Daniel Jefferson/GettyImages

El periodista Tom Bogert notificó que los Robles alargaron el vínculo con el delantero de 35 años. El de origen colombiano y ganador de la MLS Cup 2023 estará con los verdes hasta la temporada 2027-2028.

6. Ben Olsen se mantendrá al frente del Houston Dynamo

OFFICIAL: The Houston Dynamo have announced that Head Coach Ben Olsen has been signed to a contract extension 🤘



🗞️ Read More: https://t.co/3x9uWKw1N9 pic.twitter.com/8PNA4Lmusv — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) October 21, 2026

Del mismo modo, Tom Bogert informó que El Anaranjado ha firmado al estratega con una extensión de contrato hasta la campaña 2027-2028.



El vínculo con el equipo estaba por culminar en el mes de diciembre.



Desde el 2022, el mundialista norteamericano tomó las riendas del club texano y en el 2023 ganó la US Open Cup.

7. Malik Jakupovic está en la órbita europea

Malik Jakupovic | Icon Sportswire/GettyImages

El centro delantero del Philadelphia Union ha causado sensación, tanto que el Borussia Dortmund de Alemania presentó una oferta cercana a los tres millones de dólares, la cual fue rechazada. No obstante, el atacante de 17 años aún puede emigrar al Viejo Continente porque está en la mira del Chelsea de Inglaterra, el RB Salzburgo de Austria y el VfB Stuttgart de Alemania, según el periodista Patrick Berger de Sky Reporter.

8. Julián Fernández sería puesto en venta

Julián Fernández | Mateo Occhi/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino Uriel Iugt, el New York City FC está dispuesto a deshacerse del delantero, quien está a préstamo con el Rosario Central de Argentina hasta fin de año.



El Canalla quiere retenerlo, pero tendría que convencer económicamente a los Pigeons.



De cualquier forma, un equipo de la Liga MX de México también sigue de cerca al atacante.