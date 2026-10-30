Últimas noticias de fichajes y rumores de Liga MX para el C2027: Fernandes, Gómez, Morales, Orbelín, Arthur y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el Clausura 2027.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Gilberto Mora ahora suena en Alemania

Gilberto Mora | NurPhoto/GettyImages

Durante la semana se difundió que el Arsenal de Inglaterra buscaría adelantarse al resto de sus competidores para fichar al mundialista.



Como ya es sabido, en diferentes ligas quieren al centrocampista, pero ahora el medio Daily Mirror compartió que además de los Gunners, el Bayern Múnich de Alemania habría presentado también una oferta formal.



Tanto Ingleses como alemanes le habrían presentado su proyecto al elemento de Xolos de Tijuana.

2. Alan Pulido quiere seguir activo

Alan Pulido | Simon Barber/GettyImages

Luego de desvincularse de Chivas el año pasado, el delantero se quedó sin equipo, incluso muchos pensaban que había optado por retirarse.



Sin embargo, no es así, ya que el periodista David Medrano explicó que el tamaulipeco se encuentra haciendo pretemporada para poder continuar con su carrera.



Antes de partir del redil, se le había vinculado con los Pumas, sin que se concetara nada.

3. La UANL habría blindado a Emiliano Gómez

Emiliano Gómez | Jam Media/GettyImages

Esta semana hubo una buena noticia para Tigres y es que el argentino Juan Brunetta fue renovado, pero no habría sido el único.



Según el comentarista de Canal 6 Deportes, Jesús Barrón, los felinos habrían protegido al uruguayo con una cláusula millonaria, aun cuando apenas llegó este semestre.



La directiva habría quedado convencido con el desempeño del ex Puebla.

4. Robert Morales es del gusto de la MLS

Robert Morales | NurPhoto/GettyImages

El delantero paraguayo milita en los Pumas de México, a préstamo desde el Toluca, y aunque la intención de los universitarios es retenerlo, hay más opciones sobre la mesa.



El Diario Récord explicó que si la UNAM quiere quedarse con La Pantera, primero deben arreglarse con él y luego acordar la cesión de compra con los Diablos Rojos, mas de no concretar su objetivo, en España, Brasil y Estados Unidos estarían deseosos de ficharlo.



Al mismo tiempo, medios nacionales compartieron que Tigres y Cruz Azul seguirían de cerca su situación.

5. Jean Fernandes custodiará el arco hidrocálido

Jean Paulo Fernandes Filho | NurPhoto/GettyImages

Estando casi eliminado del campeonato, el Necaxa ya estaría planificando el próximo semestre.



De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, los Rayos amarraron a su próximo guardameta, quien llegaría como agente libre desde el América de Cali de Colombia, firmando por tres años con opción a uno más.



El brasileño tendría su primera experiencia en el fútbol mexicano, ya que la portería necaxista ha sido inestable al utilizar a tres guardametas diferentes en el torneo: Luis Jiménez, Javier Orantes y Cristopher Andrade.

6. Erick Aguirre estaría más tiempo en El Barrial

Erick Aguirre | Azael Rodriguez/GettyImages

Esta semana se informó que el español Óliver Torres renovó con Rayados, pero no sería el único que seguiría portando la casaca albiazul.



De acuerdo con el periodista Willie González, de Multimedios, el lateral derecho prolongaría su estadía hasta el 2028, aunque estos acuerdos no son de ahora, ya que habrían ocurrido desde la etapa de Antonio ‘Tato’ Noriega como presidente deportivo.

7. La Máquina extendería el vínculo con Andrés Montaño

Andrés Montaño | Jam Media/GettyImages

Luego de un tiempo sin ser titular, ahora que el técnico Joel Huiqui le ha brindado la oportunidad de mostrarse, el centrocampista no lo ha hecho nada mal, tanto que Cruz Azul quiere alargar su contrato.



El periodista Gerardo González de El Heraldo México compartió la información, además añadió que a pesar del interés de otros clubes por sus servicios, él está muy feliz en La Noria.

8. Tigres aún piensa en Arthur Cabral

Arthur Cabral | Sports Press Photo/GettyImages

365Scores comunicó que el cuadro regio estaría preparando una fuerte oferta de diez millones de dólares para fichar al centro delantero del Botafogo de Brasil. El brasileño lleva 146 goles y 32 asistencias en 399 partidos a lo largo de su carrera.

9. ¿Orbelín Pineda volvería a Europa?

Orbelín Pineda | Jam Media/GettyImages

En RG La Deportiva, Willie González aseguró que Rayados estaría cerca de recibir una oferta por parte de los Países Bajos para fichar al centrocampista, sin embargo, no reveló el nombre del club interesado.



Apenas este semestre, El Maguito fue contratado por los regios desde el AEK Athenas de Grecia.