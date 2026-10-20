Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona: Haaland, Lisandro Martínez, De Jong, Abde y más
El FC Barcelona continúa trabajando en la planificación de su plantel, con la necesidad de mantener la competitividad ofensiva en LaLiga y reforzar un equipo que busca recuperar protagonismo en Europa.
En ese escenario, la dirección deportiva analiza diferentes alternativas para reforzar el ataque, sin perder de vista a futbolistas que ya conocen la entidad y que podrían ofrecer soluciones en función de las necesidades de Hansi Flick.
A continuación, las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:
1. Erling Haaland
El delantero del Manchester City aparece como una opción ambiciosa para reforzar el ataque culé, aunque su posible salida dependería de la situación deportiva y legal del club inglés, informó el diario Sport.
Según trascendió, el Barcelona habría iniciado contactos para adelantarse al Real Madrid en la carrera por el internacional noruego.
2. Daniel Banjaqui
Desde el diario Sport señalan que el joven defensor del Benfica despierta el interés de la directiva blaugrana, que podría enfrentarse a la competencia de dos clubes de la Premier League por su fichaje.
El futbolista de 18 años también está bajo seguimiento del Newcastle United y el Manchester United, en una disputa que podría intensificarse si los tres equipos deciden avanzar en las negociaciones.
3. Lisandro Martínez
El Barcelona estudia la posibilidad de incorporar al defensor argentino del Manchester United como agente libre en 2027, informa The Sun.
La operación permitiría al conjunto azulgrana reforzar su defensa sin pagar un traspaso, siempre que el futbolista termine su vínculo en las condiciones necesarias para negociar su llegada a coste cero.
4. Johan Manzambi
El mediocampista del Aston Villa continúa en el radar azulgrana, aunque su elevado precio y su intención de permanecer en Inglaterra complican una posible operación.
Informa el diario Marca que el Barcelona seguiría su evolución con vistas al mercado de verano, pero cualquier intento de fichaje estaría condicionado tanto por la postura del club inglés como por las posibles salidas del plantel catalán.
5. Frenkie de Jong
Hansi Flick pretende mantener al centrocampista neerlandés en el Barcelona y no contempla facilitar su salida durante el mercado de enero.
Aunque el futbolista despertó el interés de clubes como el Liverpool y el Manchester United, el entrenador considera importante conservar la profundidad del plantel y evitar una baja que pueda afectar al funcionamiento del equipo, apuntan desde Mundo Deportivo.
6. Ez Abde
El extremo marroquí vuelve a llamar la atención del conjunto culé gracias a sus destacadas actuaciones con el Betis, que elevaron su cotización en el mercado, y en Barcelona especula sobre un posible regreso.
El club conserva el 20% de los derechos económicos de una futura venta, aunque no dispone de una cláusula de recompra. Su valoración y la cláusula de rescisión de 60 millones de euros podrían dificultar su regreso.
7. Joao Félix
El portugués tendría como prioridad regresar al fútbol europeo y el Barcelona aparece entre sus posibles destinos para la próxima temporada.
Su representante, Jorge Mendes, buscaría negociar con el Al Nassr para facilitar una salida, aunque la cláusula de extensión contractual del club saudí y el interés de la Juventus podrían influir en su futuro, informa el diario Sport.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.