El FC Barcelona domina la tabla de LaLiga en la previa del parón internacional de selecciones de noviembre, una excelente noticia para ellos tras lo que fue la caída en el Clásico frente al Real Madrid. Ahora, durante el parate por la fecha FIFA, el trabajo se enfoca en recuperar a Rodri para que esté disponible lo antes posible.

Más de una decena de futbolistas están actualmente en sus países defendiendo sus colores ya sea en amistosos, compromisos oficiales de eliminatorias o UEFA Nations League.

Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona

1. Jonathan Tah, nuevamente sobre la mesa

El internacional alemán vuelve a sonar como fichaje Culé | Alex Grimm/GettyImages

El diario AS informa que son dos los nombres principales para reforzar la zaga central son dos: Jonathan Tah y Josko Gvardiol. El croata parece muy lejano por la importancia que tiene para Maresca y la frondosa billetera del Manchester City para competir, mientras que el caso del internacional alemán asoma como una buena chance ya que no es indiscutido para Vincent Kompany.

2. Intereses sin oferta por Alejandro Balde

El lateral corre de atrás en la consideración de Flick | NurPhoto/GettyImages

Según el diario Marca, la Juventus, el París Saint-Germain y el Mónaco se han interesado por el lateral izquierdo formado en La Masía, aunque de momento no hay ningún ofrecimiento formal para hacerse de sus servicios.



Su salida del Blaugrana le daría a la institución un mayor margen de Fair Play financiero para ir a por un defensor central de élite.

3. Hamza se queda

El internacional egipcio no se marchará cedido en invierno | David Ramos - UEFA/GettyImages

A pesar de su falta de minutos con el primer equipo del FC Barcelona, Hamza Abdelkarim no se iría cedido a ningún otro club en el mercado de fichajes de invierno, reportan desde Marca.



Está sumando rodaje con el filial y su aparición en el primer equipo es cuestión de tiempo. Ya había jugado algunos minutos en el tramo inicial de la campaña y viene de ser titular con la selección de Egipto en el parón de noviembre.

4. Dani Olmo entrenó a la par

Dani Olmo se lesionó ante el PSG por la UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

El volante ofensivo había sufrido una lesión muscular en la caída frente al PSG en el Parque de los Príncipes y apunta a volver frente al Villarreal el próximo fin de semana.



Mundo Deportivo reporta que se ejercitó con normalidad este martes y que sigue progresando en su plan de recuperación con el objetivo de estar presente en el primer partido tras el parón de noviembre.

5. El Liverpool busca concretar el fichaje de Ronald Araújo

El uruguayo renació en Anfield | Justin Setterfield/GettyImages

Según cuenta el diario Sport, los dirigentes del Liverpool consideran elevados los 55 millones de euros de la opción de compra de su cesión, aunque confían en poder rebajarla negociando con los pares del FC Barcelona.



El salario alto del uruguayo en el Barça y la necesidad de liberar espacio para cumplir con el fair play financiero pueden jugar a favor de los del Merseyside en esta negociación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA