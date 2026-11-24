El FC Barcelona continúa dominando la tabla de LaLiga tras el parón internacional de selecciones de noviembre luego de un trabajado triunfo ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou por 3-2. Cabe recordar que el equipo dirigido por Hansi Flick supo estar perdiendo 2-0 abajo.

Actualmente están punteros con 36 unidades, tres más que el Real Madrid y cinco por arriba del Atlético de Madrid. El próximo miércoles enfrentarán al Sabah de Azerbaiyán en Bakú por la quinta jornada de la fase de liguilla de la UEFA Champions League, mientras que en la próxima jornada del campeonato español visitarán Riazor para enfrentar al Deportivo La Coruña en un partido con mucha historia.

Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona

1. Lamine Yamal es baja contra el Sabah

El joven maravilla no subió al avión | Quality Sport Images/GettyImages

Lamine Yamal arrastra molestias en uno de sus tobillos y fue resguardado para este partido de UEFA Champions League, informaron desde el club. Se espera que el 10 haga su regreso frente al Deportivo La Coruña por LaLiga el próximo fin de semana.

2. Altísima expectativa en Bakú por el Barça

El Estadio Olímpico de Bakú se prepara para recibir un partido histórico | Richard Heathcote/GettyImages

El Barcelona jugará por primera vez en este país y contará con el apoyo de 474 culés, entre socios y peñistas, según informa Marca. El estadio tiene capacidad para 70.000 espectadores y las entradas están prácticamente agotadas para el choque más importante de la historia del Sabah.

3. Jesse Bisiwu, la gran sorpresa de la lista

El belga llegó como una apuesta y firmó hasta 2031 | Alex Caparros/GettyImages

El delantero belga se estrena en una convocatoria oficial con el primer equipo ante la lesión de Lamine Yamal. Bisiwu llegó al Barça en el verano por 8.5 millones de euros desde el Club Brugge. Del filial también viaja a Bakú Álex Campos.

4. El Liverpool busca pagar la mitad por Araújo

Los Reds quieren retener al uruguayo, pero no a cualquier costo | Andrew Powell/GettyImages

El periodista David Lynch, citado por Sport, confirmó en su podcast que los Reds buscarían hacerse de la ficha del defensor central uruguayo a cambio de la mitad de la opción de compra de 55 millones. Además, destaca que la situación no se definirá en el mercado de invierno.

5. El Barcelona se frota las manos: ¿Ez Abde fichará por el PSG?

El PSG necesita extremos de garantías | Fran Santiago/GettyImages

El conjunto parisino saldría con la billetera bien cargada al mercado de fichajes de invierno para cubrir las bajas de Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, apuntan desde el diario AS. Uno de los apuntados sería el internacional marroquí, que tiene una cláusula de salida de 60 millones. Si el PSG la ejecuta, 12 de esos millones van a las arcas del Barça.

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