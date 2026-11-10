Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona: Lamine Yamal, Raphinha, Rodri, Pau Cubarsí y más

El FC Barcelona domina la tabla de LaLiga en la previa del parón internacional de selecciones de noviembre, una excelente noticia para ellos tras lo que fue la caída en el Clásico frente al Real Madrid. Ahora, durante el parate por la fecha FIFA, el trabajo se abocará en recuperar a Rodri para que esté disponible lo antes posible.

Más de una decena de futbolistas acudirá a sus países para defender sus colores ya sea en amistosos o compromisos oficiales de eliminatorias o UEFA Nations League.

Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona

1. Rodri apunta a enfrentar al Manchester City

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Julian Finney/GettyImages

El campeón del mundo sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha en el duelo de Champions League frente al Aston Villa y estará, aproximadamente, cuatro semanas de baja.







Según trascendió, la idea del mediocampista del FC Barcelona y la selección de España es estar disponible para el duelo del 8 de diciembre frente al Manchester City por la UEFA Champions League.

2. Deco firma un acuerdo con el Sfera FC

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Eric Alonso/GettyImages

Según informa el Diario AS, el Barça ha firmado un acuerdo de colaboración por cinco años con el Sfera FC, una entidad del estado de São Paulo especializada en la formación de jóvenes jugadores.



La idea es "establecer una relación directa y continuada con una estructura dedicada a detectar y desarrollar talento brasileño", asegurándose así una oportunidad valiosa de nutrir La Masía con futbolistas interesantes del país sudamericano.

3. Pau Cubarsí gana el Golden Boy

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027 | Angel Martinez/GettyImages

El canterano del FC Barcelona ratificó el logro conseguido en el Mundial con este importante premio: obtuvo 475 puntos de un máximo de 500, superando a Yan Diomande y a Warren Zaïre-Emery.



“No es normal la cabeza que tiene con 19 años. Es un futbolista muy fuerte, parece que tiene 23 o 24 años. El club, el Barcelona, favorece que aparezcan jugadores de nivel de la cantera. Es la política de Laporta y el rendimiento es extraordinario”, dijo sobre él Demetrio Albertini, ex futbolista italiano del Barça.

4. De la Fuente habló del estado físico de Lamine Yamal

Lamine Yamal (FC Barcelona) seen in action during LaLiga EA | SOPA Images/GettyImages

El entrenador de la selección española fue claro explicando el panorama de cara al parate: "Seguramente él estaba dispuesto a jugar y si hubiéramos tenido una urgencia, habríamos decidido alinearle. Pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Y pensando, obviamente, primero en su salud y luego que queremos que esté en perfectas condiciones para el próximo domingo (ante Inglaterra)", dijo en diálogo con EFE.

5. Dosificación de minutos para Raphinha en Brasil

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAINING | NELSON ALMEIDA/GettyImages

Fueron reiteradas las oportunidades en las que Raphinha regresó lesionado de la selección, por lo que el FC Barcelona y la CBF acordaron un plan de dosificación de minutos para no exigir a la figura Blaugrana en una última fecha FIFA, donde Brasil no tiene nada por lo que luchar.



"El club español y la CBF están alineados en gestionar los minutos para que Raphinha regrese sano y minimice los riesgos de una tercera lesión consecutiva mientras defiende al país", informó Globo Esporte.

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