Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona: Pedro Porro, Frenkie De Jong, Sullivan, Yoro y más

Mientras el FC Barcelona se encuentra en Turquía para enfrentarse al Galatasaray por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, la planificación deportiva también ocupa un lugar importante en la agenda del club.

La directiva azulgrana sigue de cerca distintas oportunidades de mercado, tanto para reforzar el plantel como para asegurar la continuidad de sus jóvenes talentos.

En esa línea, varios nombres aparecen vinculados al futuro del equipo de Hansi Flick. Desde posibles incorporaciones para la defensa y el ataque hasta futbolistas que podrían salir ante el interés de otros gigantes europeos, el blaugrana afronta semanas importantes para definir sus próximos movimientos.

🚨 𝘾𝙍𝘼𝙕𝙔 𝙎𝙏𝘼𝙏: Barcelona could field a starting XI with a total market value of €960m! 🤯 pic.twitter.com/ehQ3kmTlMu — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 13, 2026

A continuación, las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:

1. Pedro Porro

Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

El conjunto catalán sigue de cerca al lateral derecho del Tottenham Hotspur como una posible incorporación para su defensa. El campeón del mundo vería con buenos ojos regresar a su país, pese a que recientemente amplió su contrato con el conjunto inglés hasta junio de 2031.



Sin embargo, su llegada dependería de la situación de Jules Koundé. El francés perdió protagonismo en los planes del equipo y una eventual salida del defensor podría abrir el camino para que la directiva azulgrana avance por Porro.

2. Xavi Espart

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich siguen los pasos del joven de 19 años, cuyo valor de salida rondaría los 80 millones de euros.



El Barcelona, por su parte, no tiene intención de facilitar su salida; el defensor renovó su contrato hasta 2030 y la entidad considera que su continuidad es importante para el futuro del proyecto deportivo.

3. De Jong

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

Frenkie de Jong vuelve a situarse en el centro de los rumores de mercado: el Manchester United recuperó su interés en el mediocampista neerlandés de cara a enero, mientras que el Chelsea también lo contempla como una alternativa para reforzar la medular ante la búsqueda de un reemplazo para la ausencia que dejó Enzo Fernández.



El blaugrana estaría dispuesto a negociar por el jugador, aunque pretende recibir al menos 60 millones de euros.

4. Cavan Sullivan

Philadelphia Union v Real Salt Lake | Jordan Bank/GettyImages

El Barcelona sumó a Cavan Sullivan a su lista de talentos juveniles a seguir, con la intención de no perder de vista a una de las promesas emergentes del fútbol estadounidense.



Sin embargo, el mediapunta de Philadelphia Union ya tiene un preacuerdo para incorporarse al Manchester City, por lo que el interés azulgrana podría complicar los planes del conjunto inglés.

5. Alejandro Balde

FC Barcelona v Racing Santander - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Manchester United, el Liverpool y el Aston Villa siguen al lateral izquierdo, por quien el Barcelona pediría unos 40 millones de euros.



Aún así, algunos interesados valorarían ofrecer cerca de 30 millones, incluidos variables, mientras que el United y el Benfica contemplarían una cesión sin obligación de compra.

6. Leny Yoro

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Leny Yoro figura entre los defensores que interesan al conjunto culé: el francés apenas acumula cinco partidos oficiales esta temporada con el Manchester United, una situación que alimenta las especulaciones sobre su futuro.



El Bayern Múnich, el Chelsea, el Arsenal, el PSG y el AC Milan también han sido vinculados con el central, aunque su salida no sería sencilla: el club inglés pagó alrededor de 62 millones de euros por su fichaje y tiene contrato con él hasta junio de 2029.

7. Nicolò Tresoldi

UEFA, Champions League Club Brugge v Aston Villa | ANP/GettyImages

La búsqueda de un dentro delantero para el futuro también forma parte de los planes azulgranas. Nicolò Tresoldi, atacante del Brujas con contrato hasta 2029, estaría en el radar del Barcelona y del Arsenal.



El alemán de 22 años aparece como una alternativa para reforzar la ofensiva a largo plazo, aunque cualquier operación dependerá de las prioridades deportivas y económicas de la dirigencia catalana.

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