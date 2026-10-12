Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: Courtois, JJ Gabriel, Olise, Yildiz y más

El Real Madrid ya planifica sus próximos movimientos en el mercado de fichajes, con especial atención a la temporada 2027/2028.

La directiva encabezada por Florentino Pérez trabaja en la búsqueda de nuevos mediocampistas y pretende incorporar, como mínimo, a un futbolista para esa posición; mientras avanza en la continuidad de piezas importantes de su plantel.

Al mismo tiempo, varios nombres aparecen en el radar del club, que deberá evaluar tanto las oportunidades de incorporación como las posibles salidas.

🚨 BREAKING: Real Madrid are working STRONGLY on MIDFIELDERS for 2027.



It remains to be seen whether it’ll be in JANUARY or in the summer.



They want to sign AT LEAST 1 midfielder. @FabrizioRomano pic.twitter.com/aE0VAwbrJL — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 11, 2026

A continuación, lás últimas noticias de fichajes del Real Madrid:

1. Thibaut Courtois

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Maria Jimenez/GettyImages

El arquero belga alcanzó un acuerdo verbal con el conjunto blanco para prolongar su contrato, que actualmente vence en junio de 2027.



La directiva considera que es una pieza fundamental del proyecto deportivo y confía en cerrar la renovación próximamente, lo que garantizaría su continuidad durante la temporada 2027/2028.

2. JJ Gabriel

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

El Madrid dio pasos importantes para intentar incorporar al juvenil del Manchester United; la dirigencia merengue ya presentó una oferta oficial y comunicó su interés al equipo inglés.



En el Santiago Bernabéu son optimistas respecto a la posibilidad de cerrar el fichaje, aunque la operación todavía depende de la decisión final del jugador, que se conocería próximamente.

3. Michael Olise

FC Augsburg vs. Bayern Munich | picture alliance/GettyImages

El francés está dispuesto a prolongar su etapa en el Bayern Múnich, pero pretende incluir una cláusula de rescisión que le permita cambiar de equipo si decide hacerlo en el futuro.



El club alemán estaría dispuesto a aceptar esta condición debido a la importancia del futbolista, aunque busca fijar el precio de salida en 200 millones de euros, una cantidad que Olise y su entorno consideran excesiva.

4. Kenan Yildiz

Frosinone Calcio v Juventus FC - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

El delantero turco de la Juventus se convirtió en uno de los jóvenes más cotizados del fútbol europeo y su rendimiento despertó el interés del Real Madrid, el Arsenal, el Bayern Múnich y el Tottenham.



Ante la creciente atención del mercado, el conjunto italiano habría establecido una valoración de entre 120 y 150 millones de euros para negociar su salida, una cifra que obliga a los interesados a evaluar cuidadosamente la viabilidad de la operación.

5. Brahim Díaz

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Angel Martinez/GettyImages

El futuro del marroquí vuelve a generar interrogantes en el Real Madrid, donde su protagonismo durante el comienzo de la temporada no fue el esperado. Con contrato hasta junio de 2027 y las conversaciones para extenderlo estancadas, la Juventus lo considera una alternativa prioritaria para reforzar su ataque.



El AC Milan y el Fenerbahce también siguen de cerca su situación, por lo que los próximos meses podrían ser determinantes para definir su continuidad.

6. Finn Jeltsch

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | Sona Maleterova/GettyImages

El defensor alemán de 20 años aparece entre las alternativas que analiza el conjunto blanco para reforzar su línea defensiva. Su progresión en el Stuttgart también llamó la atención del FC Barcelona, el Arsenal y la Juventus, por lo que el Real Madrid tendría competencia si decide avanzar por su incorporación.



El club alemán estaría dispuesto a negociar por una cifra de entre 50 y 60 millones de euros, una cantidad importante para un futbolista que todavía tiene un amplio margen de crecimiento.

7. Aleksandar Pavlović

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

El mediocampista alemán de 22 años figura en la lista de posibles refuerzos madridistas para 2027, en un contexto en el que la entidad busca incorporar nuevas alternativas para el mediocampo.



Pavlović es una pieza importante para Vincent Kompany y también despertó el interés del Manchester City, del Manchester United y del PSG. El Bayern Múnich, que tiene al futbolista bajo contrato hasta 2029, no contempla facilitar su salida y estaría dispuesto a rechazar las propuestas que lleguen por uno de sus jugadores con mayor proyección.

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