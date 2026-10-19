Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: Deschamps, Zubimendi, Alexander-Arnold y más

El Real Madrid acelera la planificación de sus próximos movimientos en el mercado de fichajes, con varios frentes abiertos tanto en la configuración del plantel como en el futuro del cuerpo técnico.

Desde la búsqueda de alternativas para el mediocampo hasta el seguimiento de jóvenes promesas y la posible salida de jugadores con menos minutos, la dirección deportiva analiza diferentes escenarios. A esta situación se suma la incertidumbre sobre la continuidad de José Mourinho, ya que, según trascendió, Florentino Pérez podría contemplar un cambio de entrenador si los resultados no mejoran.

Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.

🚨💣 BREAKING: Some TOP, IMPORTANT EXECUTIVES at Real Madrid are now having DOUBTS about José Mourinho.



They do NOT like what they're seeing from him.



They believe they backed him very strongly, and he has NOT produced a big enough change in the team since his return.



However,… pic.twitter.com/YCtxe6PKPy — Madrid Zone (@theMadridZone) October 18, 2026

A continuación, las últimas noticias de fichajes del Real Madrid:

1. Didier Deschamps

FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENG | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

El futuro de José Mourinho al frente del Madrid podría quedar condicionado por los próximos resultados: según informó Radio MARCA, Florentino Pérez podría recurrir a Didier Deschamps como una alternativa si el equipo no consigue revertir su situación.



El entrenador francés se encuentra disponible tras su etapa al frente de la selección de Francia y aparece como un posible candidato, aunque no existe una confirmación oficial sobre negociaciones entre el club y el técnico, por lo que su nombre se mantiene en el terreno de las posibilidades.

2. Martín Zubimendi

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | David Price/GettyImages

El Real Madrid habría enfriado su interés y el mediocampista del Arsenal ya no sería una prioridad de cara al mercado de enero.



Pese a que su perfil encajaba en la búsqueda de una alternativa interesante para mejorar la circulación de la pelota y aportar equilibrio al equipo, la directiva madridista estaría evaluando otros perfiles antes de tomar una decisión definitiva

3. Trent Alexander-Arnold

Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El inglés atraviesa una etapa complicada en el Madrid, donde la competencia por el puesto de lateral derecho redujo sus oportunidades de jugar y perdió protagonismo bajo las órdenes de José Mourinho.



Según informó TEAMtalk, el entorno del futbolista habría mantenido contactos con cuatro equipos de la Premier League: el Liverpool, el Arsenal, el Manchester City y el Chelsea, aunque esos acercamientos no garantizan una salida inmediata.

4. Luka Vuskovic

Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Mike Hewitt/GettyImages

El joven central croata habría despertado el interés de los ojeadores madridistas, que buscan opciones para renovar la zaga a mediano plazo.



Sus actuaciones con el Brighton, donde habría conseguido un lugar importante en la defensa, y su juventud y proyección lo convierten en una alternativa interesante, aunque todavía no existe confirmación de una oferta madridista.



La dirección deportiva también contempla centrales de mayor experiencia para fortalecer una zona que podría experimentar cambios en las próximas temporadas.

5. Chema Andrés

Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | MB Media/GettyImages

Tras su paso por el Stuttgart, el mediocampista formado en la cantera merengue encontró continuidad en el Brighton y comenzó a destacar por su capacidad para organizar el juego, imponerse físicamente y aportar soluciones desde la zona central.



En esa línea, el Real Madrid mantiene el seguimiento de su evolución, aunque ya no tendría una opción preferencial para recuperarlo, por lo que cualquier intento de fichaje dependería de una negociación con el conjunto inglés.

6. Guillaume Restes

Paris Saint-Germain FC v Toulouse FC - Ligue 1 McDonald's | Franco Arland/GettyImages

El club también analiza alternativas para garantizar la continuidad de su proyecto bajo los tres palos, con Guillaume Restes como uno de los nombres vinculados a sus planes.



El arquero francés, que tiene contrato con el Toulouse hasta 2028, se destacó por sus actuaciones en la Ligue 1 y despertó el interés de varios equipos europeos. Entre ellos aparece el Paris Saint-Germain, que también sigue de cerca su evolución y podría competir con el Madrid por su fichaje.

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