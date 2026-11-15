Que el FC Barcelona es una usina de futbolistas de primer nivel no es ninguna sorpresa, pero rara vez recibe ofertas de este calibre por esos jugadores: la mayoría están moldeados a la medida del Barça y no piensan en otra cosa que no sea quedarse a tener éxito. El caso de Fermín López es otro de ellos, pero a este lo están siguiendo de cerca de la Premier League.

Según informa Sport, son por lo menos cuatro los clubes ingleses que tienen al talentoso volante ofensivo del club catalán en su carpeta, barajando ofertas que superarían los 100 millones de euros para tratar de sumarlo a sus filas. Chelsea y Manchester United, dos de los que pican en punta para negociar fuerte en el mercado de fichajes de invierno.

No sorprende tampoco que sean justo los Blues y los Diablos Rojos los que salgan al mercado estival con la billetera cargada. Los de Londres fueron los que más gastaron en el verano y les ha dado poco resultado en campo, mientras que los mancunianos, ya con Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, buscarán refrescar el vestuario con nuevas figuras para salir de la zona de descenso.

El joven de 23 años acumula 8 goles en lo que va de la 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

En lo que va de la temporada, Fermín López lleva jugados 15 de los 16 partidos del FC Barcelona: solamente ante el Racing de Santander no sumó minutos. Su saldo es de ocho goles y siete asistencias, convirtiéndose así en un recambio fundamental para Hansi Flick en la campaña donde buscan el tricampeonato de LaLiga y sacarse la espina de los últimos años en la UEFA Champions League.

Además, Fermín forma parte de la selección española absoluta desde mediados del 2024 y lleva disputados once encuentros, consagrándose campeón de la Eurocopa de ese mismo año. Con las juveniles consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.