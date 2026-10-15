Una supercomputadora predice cómo quedará la tabla final de la fase de liga de la Champions League tras la fecha 2

Apenas llevamos dos partidos de la nueva temporada Champions League 2026/27 y ya hemos vivido un nivel de emoción sin precedentes. Tras el Mundial, los amantes del fútbol necesitaban el regreso de la Orejona.

En la segunda jornada se marcaron un total de 78 goles, pulverizando el récord anterior de 71 tantos de la tercera jornada de la temporada 2025/26. Nada menos que 11 equipos terminaron sus partidos con tres goles, cuatro lograron alcanzar los cuatro e incluso tuvimos dos equipos que celebraron seis goles cada uno.

Ahora, al llegar al primer cuarto de la fase de liga, empezamos a tener una idea clara de cómo quedará la clasificación final. Ocho equipos pasarán directamente a las eliminatorias, 16 entrarán en los playoffs y 12 quedarán eliminados prematuramente.

La supercomputadora de Octa predice el final de la fase de liga de Champions League tras la fecha 2

Clasificados directo a octavos de final de la Champions League 26/27

Galatasaray v Barcelona - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Posición Club Puntaje esperado 1. Arsenal 18.07 2. Real Madrid 17.28 3. Barcelona 16.92 4. Liverpool 16.79 5. PSG 16.61 6. Bayern Múnich 15.57 7. Aston Villa 15.27 8. Man City 14.93

El Arsenal conserva el primer puesto en la clasificación prevista, siendo el único equipo que se espera que supere los 18 puntos en sus ocho partidos.

Los Gunners llevan una racha perfecta de dos victorias en dos partidos tras marcar tres goles sin respuesta al Lille , pero tienen pruebas mucho más difíciles en el horizonte, incluyendo encuentros con el Bayern de Múnich y el Real Madrid que realmente demostrarán qué equipo merece terminar en lo más alto.

El Real Madrid ocupa actualmente la octava posición tras dos partidos, pero también ostenta un récord perfecto. Ya ha superado dos de sus encuentros más complicados, y la ajustada remontada del miércoles por 4-3 contra la Roma les ha dado la confianza suficiente para clasificarse con facilidad.

Que se espere que el Real Madrid termine un puesto por delante del Barcelona será música para los oídos de José Mourinho. El líder de La Liga se enfrenta a un calendario complicado que incluye partidos contra el Paris Saint-Germain, el Aston Villa y el Manchester City, pero aún no se prevé que la clasificación sea un problema.

El Liverpool está imparable en Europa tras su victoria por 6-3 sobre el LASK, que consolida su inicio perfecto. El cuarto puesto está al alcance del equipo de Andoni Iraola y, dada su irregularidad en la liga nacional, es de esperar que los Reds lo acepten con gusto.

El vigente campeón, el PSG, lidera actualmente la tabla tras una contundente victoria sobre el Man City , pero parecen existir dudas sobre su capacidad para afrontar los partidos contra el Barcelona, ​​el Aston Villa, la Roma y el Galatasaray, lo que los sitúa en la quinta posición de las predicciones.

Tras la primera jornada, se esperaba que el Bayern de Múnich terminara segundo, pero un sorprendente empate 3-3 contra el Viking y la inminente suspensión de Michael Olise antes de la visita del Arsenal no le han hecho ningún favor al campeón de la Bundesliga.

Justo detrás del Bayern se encuentra el Aston Villa , el segundo equipo en marcar seis goles esta semana, mientras que el Manchester City parece encaminarse a una lucha por la clasificación directa tras su derrota ante el PSG. El Barcelona y el Napoli siguen en la agenda del equipo de Enzo Maresca, que no puede permitirse más tropiezos.

Cruces de Playoffs

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Denis Doyle/GettyImages

Posición Club Puntaje esperado 9. Sporting CP 14.72 10. Stuttgart 14.04 11. Real Betis 13.74 12. Atlético Madrid 12.26 13. Borussia Dortmund 12.22 14. Man Utd 11.88 15. Club Brugge 11.83 16. Bodø/Glimt 11.60 17. Inter Milan 10.46 18. Villarreal 10.37 19. RB Leipzig 10.29 20. Como 10.17 21. Roma 9.94 22. Shakhtar Donetsk 9.88 23. Feyenoord 9.80 24. Lens 9.50

Los siguientes 16 puestos están ocupados simultáneamente por personas con un rendimiento superior al esperado y por personas con un rendimiento inferior al esperado.

Para equipos como el Stuttgart y el Real Betis , terminar en una posición tan alta sería un sueño , sobre todo teniendo en cuenta que se prevé que muchos grandes equipos queden ligeramente por debajo.

El Atlético de Madrid aún siente los efectos de su derrota en la primera ronda contra el Liverpool y se espera que no termine más arriba del puesto 12, dos puestos por encima del Manchester United, al que venció por 2-0 esta semana .

Dada la situación actual del Manchester United, Michael Carrick bien podría conformarse con un puesto en la mitad de la tabla, sobre todo teniendo en cuenta que solo dos puntos los separan de la eliminación. La visita del Bayern de Múnich en enero es el partido más complicado que queda en un calendario que también incluye encuentros difíciles contra el Como, la Roma, el Sporting CP, el RB Leipzig y el Villarreal.

El Bodø/Glimt ha vuelto a destacar en esta competición, consiguiendo una victoria por 1-0 sobre un Borussia Dortmund que parte como favorito para ocupar el desafortunado puesto 13.

El Inter de Milán , que se espera que termine en la 17ª posición, podría ser una de las mayores amenazas en este grupo de la tabla, suponiendo que logre clasificarse. Las derrotas consecutivas han hecho que el equipo de la Serie A sueñe con alcanzar tales alturas.

Equipos eliminados

Posición Club Puntaje esperado 25. Porto 9.40 26. Fenerbahçe 8.97 27. AEK Athens 8.69 28. Viking 8.44 29. PSV Eindhoven 8.05 30. Napoli 7.90 31. Lille 7.41 32. Sabah 7.38 33. Galatasaray 6.51 34. LASK 5.70 35. Slavia Prague 5.54 36. Slovan Bratislava 4.55

Aunque todavía es pronto en la fase de liga, algunos de los clubes más importantes ya estarán en alerta.

Porto , Napoli , Lille , Fenerbahçe y Galatasaray esperaban mucho más de sus dos primeros partidos y considerarían la eliminación inmediata como un desastre.

Para quienes buscan una historia de superación personal a la que apoyar, el Viking FK de Noruega debería haber llamado su atención. Su empate 3-3 contra el Bayern de Múnich fue sencillamente asombroso, e incluso lideran la liga noruega, liderando al Bodø/Glimt tras haber derrotado al equipo que logró la victoria el año pasado por 5-0 en abril.

Viking aún tiene un camino difícil por delante para llegar a los playoffs, pero todavía tiene que enfrentarse a muchos de los equipos que actualmente están cerca en la clasificación. El sueño sigue más vivo que nunca.

La supercomputadora predice quién será el campeón de la Champions League tras la fecha 2

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | David Price/GettyImages

La supercomputadora tiene un claro favorito. Este podría ser el año del Arsenal .

Las probabilidades de victoria del Arsenal pueden haber disminuido ligeramente en comparación con la primera jornada, pero, con un 21,34%, sigue siendo el claro favorito. El Bayern de Múnich ocupa el segundo lugar con un 15,60%.

Solo dos equipos más tienen posibilidades reales de ganar la Liga de Campeones el próximo mes de mayo. El Manchester City nunca puede descartarse, aunque este año lo tendrá difícil, mientras que el Barcelona puede sentirse algo perjudicado por las bajas probabilidades del 12,59%.

Club Chances de ser campeón Arsenal 21.34% Bayern Múnich 15.60% Man City 13.65% Barcelona 12.59% PSG 8.33% Real Madrid 6.13% Liverpool 5.86% Aston Villa 3.40% Man Utd 1.93%

El PSG se enfrenta a una ardua tarea para retener su trofeo por tercera temporada consecutiva, pero tanto el Real Madrid (6,13%) como el Liverpool (5,86%) saben que las cosas tienen que cambiar si quieren alcanzar sus escasas probabilidades de victoria.

El Aston Villa , con un 3,40%, se encuentra por detrás del Man Utd , cuyas probabilidades de victoria se sitúan en tan solo un 1,93%.