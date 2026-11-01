Justo cuando los seguidores del Manchester United creían que su club no podía hundirse más en el abismo, Lisandro Martínez les recordó que su sufrimiento no tiene fin; o, al menos, no por ahora.



La tarjeta roja, fruto de una acción absolutamente carente de sentido por parte del argentino, agravó la desdicha del equipo durante la derrota por 2-0 ante el Chelsea, el sábado en Stamford Bridge. Los Red Devils acumulan ya nueve partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones, la peor racha del club desde 1988, y Michael Carrick se acerca cada vez más a la guillotina.



Por el momento, la crisis del United ha provocado tanto enfado como desconcierto; pero, ¿en qué punto empezarán realmente a temer por su permanencia en la Premier League?



Tras haber sumado apenas siete puntos en sus nueve primeros partidos de liga, con su única victoria lograda ante el recién ascendido Ipswich Town, el equipo se sitúa peligrosamente cerca de la zona de descenso. Resulta sorprendente que, al comenzar noviembre, se encuentren apenas dos puntos por encima del Sunderland, colista de la clasificación.



Ante este escenario, la supercomputadora de Opta ha recalculado sus proyecciones para la Premier League tras el último revés del United. Entonces, ¿qué probabilidades existen de que el equipo termine descendiendo esta temporada?

Una supercomputadora predice las probabilidades de descenso del Manchester United tras la derrota ante el Chelsea

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27 | Justin Setterfield/GettyImages

Dada la calidad y los recursos de los que dispone el United, es muy poco probable, en términos realistas, que el equipo descienda a la segunda categoría. Sin embargo, muchos pensaban lo mismo del Tottenham, que la temporada pasada no aseguró su permanencia, terminando en el 17.º puesto, hasta la última jornada. En la división más implacable del fútbol mundial, nadie es intocable frente al descenso.





Opta, desde luego, coincide con esta visión. Aunque el United no figura entre los favoritos para terminar en los tres últimos puestos, se le asigna una sorprendente probabilidad del 20,77 % de descender al Championship al finalizar la temporada. Con más de dos meses de competición ya transcurridos, es un dato asombroso para un club que ostenta el récord de 13 títulos de la Premier League.



Las previsiones indican que el equipo sumará apenas 44,82 puntos a lo largo de la temporada, lo que, según la supercomputadora, se traduciría en un 13.º puesto. Resulta alarmante que, aun así, esa posición sería dos puestos mejor que la que ocupó el United durante la temporada 2024/25, bajo la dirección, en distintos tramos, de Erik ten Hag y Rúben Amorim.



Teniendo en cuenta que los Red Devils comenzaron la presente temporada con el objetivo de consolidarse como un equipo habitual en la Champions League, es sumamente preocupante que solo tengan un 1.64% de probabilidades de clasificarse para la máxima competición europea. Incluso la posibilidad de acceder a la Europa League es de apenas el 1.87%.



Por supuesto, la situación puede cambiar rápidamente, y una serie de resultados positivos alteraría por completo las predicciones de la supercomputadora. Pero el problema para el United es que las cosas podrían empeorar antes de empezar a mejorar.

El calendario de partidos augura más decepciones para el United

Independientemente de si Carrick es destituido en un futuro próximo, el United se prepara para afrontar partidos realmente complicados durante el mes de noviembre. Cinco encuentros, repartidos en dos competiciones, enmarcan el próximo parón por compromisos internacionales.



La actividad comienza el martes en la UEFA Champions League, con el regreso del United a Old Trafford para un duelo complejo ante la Roma. El conjunto italiano atraviesa un gran momento bajo la dirección de Gian Piero Gasperini y se encuentra entre los aspirantes al título en la Serie A.



Posteriormente, el Aston Villa visitará Mánchester en la Premier League. Aunque es un enfrentamiento en el que el United suele obtener buenos resultados, los hombres de Unai Emery parten, casi con total seguridad, como favoritos para el duelo del próximo fin de semana.



Inmediatamente después del parón de clubes, al United le espera una visita a su acérrimo rival, el Liverpool. La temporada pasada, bajo el mando de Amorim, lograron ganar en Anfield; sin embargo, aquella fue su primera victoria en dicho estadio desde enero de 2016, un periodo en el que también sufrieron derrotas por 7-0 y 4-0.



El posterior viaje a Lisboa para enfrentarse al Sporting en la UEFA Champions League podría terminar, perfectamente, en una nueva decepción. Lo mismo podría ocurrir en el último partido de noviembre, en casa frente al Brentford, equipo que ha ganado dos de sus últimos tres enfrentamientos contra los Red Devils.