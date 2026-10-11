Viking vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

El regreso a la actividad en el fútbol europeo no da tregua. Durante el fin de semana, se retomaron los partidos de las ligas y, hoy algunos clubes van a afrontar la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Uno de ellos es el Bayern Múnich, que debutó con una goleada 5-0 al Bodo/Glimt y, por una curiosidad del calendario, volverá a enfrentarse a un equipo noruego. Esta vez será el Viking, que se estrenó en la competición con una derrota 3-1 ante el Stuttgart en Alemania.

Los dirigidos por Vincent Kompany viajarán al norte de Europa para disputar el encuentro y buscarán prolongar su inicio perfecto en Europa, ante un rival que necesita sumar sus primeros puntos y que contará con el respaldo de su afición en su primera presentación como local en el torneo.

Pronóstico SI Fútbol

En teoría, el Bayern tendría todo a su favor para quedarse con los tres puntos. El Viking, si bien demostró que puede hacerle frente a cualquiera, la tendrá complicada contra unos bávaros que atacan constantemente y tienen a Harry Kane en un momento espectacular. Eso sí, no será tan sencillo y la defensa alemana tendrá que cuidarse de unos delanteros noruegos que buscarán convertir.

Viking 0-3 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el Viking vs Bayern Múnich?

Ciudad: Stavanger, Noruega

Estadio: Viking Stadion

Fecha: martes 13 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Georgi Kabakov (BUL)

Historial de enfrentamientos directos entre el Viking y el Bayern Múnich

Viking: 0

0 Empates : 0

: 0 Bayern Múnich: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estos equipos se enfrenten

Últimos 5 partidos

Viking Bayern Múnich Brann 0-2 Viking 9/10/2026 Augsburg 2-2 Bayern Múnich 10/10/2026 Madla 0-3 Viking 1/10/2026 Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín 18/9/2026 Viking 3-0 Lillestrom 20/9/2026 Elversberg 1-2 Bayern Múnich 13/9/2026 Viking 8-1 Kristiansund BK 13/9/2026 Bayern Múnich 5-0 Bodo Glimt 10/9/2026S Stuttgart 3-1 Viking 9/9/2026 Schalke 04 0-0 Bayern Múnich 5/9/2026

¿Cómo ver el Viking vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Viking

Morten Jensen, Bjarte Lunde Aarsheim, Viking | Anadolu/GettyImages

El Viking llega de una victoria en la Eliteserien. Los dirigidos por la dupla Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim derrotaron 2-0 al Brann como visitantes en el clásico del oeste de Noruega, pese a disputar alrededor de 50 minutos con diez futbolistas por la expulsión de Kristoffer Askildsen. Henrik Heggheim abrió el marcador a los diez minutos y Peter Christensen amplió la ventaja poco después. El resultado les permitió mantenerse en la cima de la clasificación, con los mismos puntos que el Bodo.

En la Champions es un poco más complicado. Los vikingos perdieron en el debut contra el Stuttgart, aunque fue un partido que tuvo el empate transitorio de Zlatko Tripic, a los 22 minutos. Sin embargo, Ermedin Demirovic anotó tres goles en un intervalo de 12 minutos durante el primer tiempo y sentenció el encuentro.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Vincent Kompany, Bayern Munich | DeFodi Images/GettyImages

El Bayern viene de protagonizar un empate 2-2 contra el Augsburgo que le impidió alcanzar el primer puesto de la Bundesliga. El partido tuvo dos errores de Manuel Neuer, quien recibió el gol a los 8 segundos de iniciado el encuentro, el tanto más rápido registrado en la competición alemana. Aunque Ismael Saibari consiguió igualar a los 55 minutos, Rodrigo Ribeiro volvió a adelantar al Augsburgo a los 64 después de un rechace del guardameta. Nathaniel Brown estableció el empate definitivo a los 80.

La situación contrasta con el debut en la Champions a mediados de septiembre. En Europa golearon 5-0 al Bodo/Glimt en Múnich. La totalidad de los goles llegaron en el segundo tiempo, cuando Jamal Musiala abrió el marcador y Harry Kane amplió la diferencia con un cabezazo. Alphonso Davies también convirtió y Michael Olise completó la goleada con doblete.

De cara al viaje a Noruega, Kompany tomó una decisión relacionada con el césped artificial del estadio del Viking. En lugar de realizar la última práctica en las instalaciones del club en Múnich, el Bayern va a entrenar en Noruega para familiarizarse con la superficie. "En 20 años de carrera, nunca jugué en césped artificial. Por eso es mejor entrenar allí una vez y saber qué botas necesitas llevar", explicó el DT. Además, dejó en evidencia que no piensa modificar las aspiraciones del equipo por las condiciones del terreno. "Ya sea en América o en Noruega, haga sol o no, no importa. Queremos ser el Bayern en todas partes", afirmó.

Posible alineación del Bayern Múnich contra el Viking (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Saibari, Díaz; Kane.

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