Vinícius Jr. aprovechó la conferencia de prensa previa al último compromiso de Brasil en esta fecha FIFA frente a Singapur, para hacer una profunda reflexión sobre su presente futbolístico.

Después de marcar dos goles en la derrota por 3-2 ante Japón, el delantero del Real Madrid reconoció que algunos factores personales y profesionales influyeron en su rendimiento durante los primeros meses de la temporada 2026/27.

Vinícius explicó los motivos de su irregular comienzo de temporada

El brasileño reconoció que no realizó la preparación física habitual durante sus vacaciones, principalmente por el impacto que significó la eliminación temprana en el Mundial 2026. Según explicó, decidió priorizar el descanso y pasar más tiempo con su familia, por lo que terminó entrenando menos que en años anteriores.

🗣️ VINÍCIUS: "No me preparé bien tras el MUNDIAL, me tomé las vacaciones para disfrutar y desconectar con la familia.



Entrené mucho menos que otras temporadas, soy humano también cometo errores.



En el momento decisivo de la temporada, ESTARÉ."



CHAPÓ ❤️ pic.twitter.com/QvPuhfEAHB — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 16, 2026

A esa situación también se sumó la incertidumbre alrededor de su renovación contractual y los rumores sobre el interés de distintos clubes en hacerse con sus servicios durante el mercado de verano. "Me sentí realmente abrumado, al igual que por la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", explicó sobre un contexto que pudo afectar su concentración.

Sin embargo, Vinícius pidió perspectiva al analizar sus números y recordó que durante la primera mitad de la campaña anterior apenas había conseguido cinco goles hasta diciembre. "Luego, terminé con más de 20 goles, como en todas las demás temporadas. Creo que me estoy preparando, evolucionando, porque en el momento más decisivo de la temporada siempre estoy ahí", aseguró.

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También mencionó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como ejemplos de la dificultad de mantener un rendimiento extraordinario durante tantos años. "Soy humano, cometo errores a menudo, pero siempre intento mejorar", agregó.

La responsabilidad de Vinícius en la renovación de Brasil

Otro de los temas centrales fue el momento que atraviesa la selección brasileña. El atacante consideró comprensible el descontento de los aficionados después de la eliminación mundialista, aunque pidió paciencia con un equipo que atraviesa un proceso de renovación. "Hasta que encontremos nuestro estilo de juego, sufriremos con esto", reconoció.

Además, hizo una autocrítica sobre sus primeras convocatorias y admitió que tardó en comprender la exigencia de representar a su país. "Me costó un tiempo entender que en la selección los amistosos son como el Mundial. A los aficionados no les importa que sea solo un amistoso. Tengo que salir ahí, marcar goles y hacer que el equipo gane", explicó.

La Canarinha atraviesa un proceso de renovación y busca recuperar su mejor versión | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con dos Mundiales disputados, Vinícius considera que debe asumir una responsabilidad mayor y facilitar el crecimiento de las nuevas generaciones. "Los jugadores más jóvenes tienen que venir aquí a disfrutar, divertirse y jugar sin responsabilidades. La mayor responsabilidad me corresponde a mí porque tengo más experiencia, porque soy uno de los mejores del mundo", afirmó, en referencia también a futbolistas como Endrick y Estevão.

El respaldo de Ancelotti, una pieza fundamental

Por último, Vini dedicó unas palabras de reconocimiento a Carlo Ancelotti: "Siempre le he tenido un gran cariño. Cambió mi historia en el Real Madrid y en el fútbol. Siempre me defendió y me guió de la mejor manera", expresó.

Incluso reveló que ya convirtió diez goles bajo sus órdenes con el seleccionado, después de haber conseguido seis anteriormente. Su confianza estaría puesta en que Ancelotti encuentre el funcionamiento ideal para recuperar la identidad de la Canarinha y llegar en las mejores condiciones a la próxima Copa América.

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