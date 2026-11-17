Vinícius Jr. tuvo una actuación sobresaliente en la goleada de Brasil por 7-0 frente a Singapur, pero su salida del campo terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del encuentro. Después de marcar tres goles en apenas 21 minutos, el brasileño fue sustituido a los 60 y manifestó su descontento con la decisión del cuerpo técnico.

El delantero del Real Madrid había sido la gran figura del amistoso: abrió el marcador a los nueve minutos, amplió la diferencia a los 15 y completó su triplete a los 21.

Vinícius reveló el motivo de su malestar

Después del encuentro, el brasileño explicó que su reacción estuvo relacionada con una conversación previa sobre el tiempo que permanecería en el terreno de juego. Según reconoció, tenía previsto disputar algunos minutos más y no esperaba abandonar el partido tan pronto.

"Estaba acordado que jugaría 15 o 20 minutos más. Siempre quiero jugar más, marcar más goles", comentó el futbolista, quien también dejó en claro que su intención era continuar aprovechando la oportunidad para ampliar su cuenta personal.

😱🇧🇷 ¡HAT-TRICK DE VINICIUS EN 20 MINUTOS! pic.twitter.com/Q1DRY6Ng9x — Diario AS (@diarioas) November 17, 2026

Sin embargo, Vinícius buscó restarle importancia al episodio y reconoció que comprendía la decisión de darle participación a otros integrantes del plantel. "Estoy contento porque todo el mundo ha participado. Entendí que más gente necesitaba jugar", agregó.

Un registro histórico para el delantero

Más allá de la polémica por su salida, el encuentro representó un hito en la carrera internacional del brasileño. Se trató de su primer hat-trick con la selección absoluta y le permitió cerrar la última fecha FIFA del año con cinco goles en dos presentaciones, después de haber marcado un doblete frente a Japón en la derrota por 3-2.

Además, según los registros de la Confederación Brasileña de Fútbol, Vinícius alcanzó los 19 tantos con la camiseta de su país y se convirtió en el máximo goleador de la etapa de Carlo Ancelotti, con 13 conquistas desde la llegada del entrenador italiano.

La cuenta pendiente en el Real Madrid

Su efectividad con la Canarinha contrasta con un comienzo de temporada más complicado en el conjunto merengue. El extremo apenas acumula un gol y tres asistencias en 12 apariciones con el Real Madrid antes de esta ventana internacional.

Vinícius intentará recuperar protagonismo y mejorar sus números en la temporada con el Real Madrid | Vasile Mihai-Antonio/GettyImages

El propio futbolista reconoció que ahora deberá trasladar sus sensaciones al fútbol de clubes. "Podría haber hecho más, pero estoy contento con los goles y con la victoria. Ahora toca centrarme en mi club", expresó.

Con el primer triplete de su carrera internacional como respaldo, Vinícius buscará prolongar su recuperación goleadora en el Real Madrid, mientras mantiene la mirada puesta en los próximos desafíos con Brasil.

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