¿Volverá a entregarse el Balón de Oro de todos los tiempos?

Tras una votación popular que generó bastante polémica por su formato, Cristiano Ronaldo se alzó con el BOAT: el galardón que reconoce, sin trofeo ni nada que se le parezca, al mejor Balón de Oro de la historia. La temporada ganadora fue la 2008 del portugués, donde la rompió en un Manchester United multicampeón.

La discusión se posó sobre la forma de votar, ya que el sufragio era de pago y una misma persona podía votar más de una vez, con usuarios de redes sociales confirmando que hicieron cerca de 30 votos por Cristiano. La diferencia abismal en el resultado demostró que el sistema es, de mínima, controvertido.

Se desconoce si esta votación se volverá a hacer algún día, ya que no tendría candidatos nuevos y sería repetir lo ya votado. Eso si, se espera que cerca de 2029 se entregue nuevamente el Super Balón de Oro, otorgado en 1989 a Alfredo Di Stéfano. El premio podría servir para galardonar al mejor desde ese entonces hasta la actualidad, comprendiendo 40 años de actividad futbolística del más alto nivel.

Alfredo Di Stefano Of Real Madrid | Real Madrid/GettyImages

Según se informó en ese entonces, la idea del premio era definir al ganador vía la votación de los lectores de France Football, un jurado y antiguos vencedores del Balón de Oro. El objetivo era sencillo: elegir al mejor jugador de los 30 años anteriores. No queda claro si el BOAT reemplaza a este premio, o si el Super Balón de Oro regresará renovado con un sistema de votación diferente.

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras ganar el BOAT

"¡El fútbol pertenece a los aficionados! Gracias a todos los aficionados de todo el mundo; el Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro", escribió el Bicho en su cuenta oficial de Instagram, acompañando una foto de aquella premiación hace 18 años.

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