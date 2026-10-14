Wayne Rooney fulmina a Cristiano Ronaldo por su conflicto con Portugal

La reciente polémica de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Wayne Rooney.

El excompañero del delantero en el Manchester United se mostró muy crítico con su comportamiento durante la última ventana internacional y consideró que su reacción ante el conflicto con el cuerpo técnico de Jorge Jesús estuvo fuera de lugar.

Durante su participación en el programa Stick to United, el exfutbolista inglés expresó su desconcierto por la manera en que el capitán portugués manejó la situación. Para Rooney, el problema no se limitó a una diferencia de opiniones con el entrenador, sino que también involucró a sus compañeros y a la Federación Portuguesa.

⛔🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇵🇹 Atención con la DURÍSIMA CRÍTICA de Wayne Rooney a Cristiano Ronaldo, por su comportamiento con la Selección de Portugal:



"Mi opinión sobre Ronaldo fue: 'Guau'. Te soy sincero, porque es un jugador extraordinario. Y creo que, si vemos lo que pasó con Messi cuando se… pic.twitter.com/dOHIIwhzs4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

Rooney cuestionó la actitud de Cristiano Ronaldo

El inglés sostuvo que la postura de Cristiano fue perjudicial para el grupo y cuestionó que el futbolista intentara influir públicamente en la manera en que el seleccionador debía abordar el episodio. Desde su perspectiva, ningún jugador debería condicionar las declaraciones de su técnico, independientemente de su trayectoria o importancia dentro del equipo.

Uno de los puntos más contundentes de su análisis estuvo relacionado con la dificultad de Ronaldo para afrontar el tramo final de su carrera internacional. Rooney recordó que todos los futbolistas deben asumir, tarde o temprano, que llega el momento de cerrar su ciclo con una selección.

En ese sentido, consideró que el portugués no estaría gestionando bien esa transición. A su entender, la experiencia acumulada y el lugar que ocupa en la historia del fútbol no lo eximen de aceptar los cambios que implica el paso del tiempo.

La comparación con Messi y una frase contundente

FIFA Ballon d'Or Gala 2011 | Scott Heavey/GettyImages

El episodio también coincidió con el anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, un contraste que Rooney utilizó para poner en perspectiva las distintas maneras de afrontar el cierre de una etapa deportiva.

Además, el inglés dejó una de sus apreciaciones más polémicas al plantear que Portugal podría funcionar mejor sin Cristiano, una valoración que reabre el debate sobre el peso del delantero en el funcionamiento colectivo y el papel que debe desempeñar en esta fase de su trayectoria.

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