Overall ................................... 35-25

Home..................................... 19-11

Road...................................... 16-14

Day ............................................ 8-4

Night ..................................... 27-21

Current Streak..............................L2

Last 5 Games .............................. 2-3

Last 10 Games ............................ 6-4

July............................................. 5-3

August.................................... 15-11

September .............................. 15-11

Vs. LHSP.................................... 8-4

Vs. RHSP............................... 27-21

Series Opener........................... 12-8

Series Opener at Home .............. 9-1

Series Opener on Road .............. 3-7

By Series ...............................11-6-3

By Home Series.......................6-2-2

By Road Series........................5-4-1

Rubber Games ........................... 4-2

Sweeps/Were Swept ................... 3-2

Scored First .............................. 24-6

Opponent Scored First............ 11-19

1-run games ............................. 11-6

1 or 2 run games....................... 14-7

Comeback Wins ....................... 17-8

Last AB Wins .............................. 8-3

Walkoff Wins .............................. 4-2

Extra Innings.............................. 2-3

Led After 6 ............................... 27-0

Led After 7 ............................... 23-0

Led After 8 ............................... 26-0

Tied After 6................................ 3-1

Tied After 7................................ 2-1

Tied After 8................................ 2-1

Behind After 6 .......................... 5-24

Behind After 7 .......................... 5-23

Behind After 8 .......................... 2-23

Division Games ...................... 24-16

Vs. Other Divisions................... 11-9

Vs. A.L. Teams........................... 11-9

Vs. N.L. Teams ........................ 24-16

Vs. A.L. East.............................. 11-9

Vs. N.L. East ........................... 24-16

Hit 0 HR ................................... 5-7

Hit 1+ HR............................. 30-18

Hit 2+ HR............................... 21-6

Scored 3 or Fewer Runs ........... 4-15

Scored 4 or More Runs.......... 31-10

Scored 5 or More Runs............ 28-6

Allowed 3 or Fewer Runs......... 23-2

Allowed 4 or More Runs........ 12-23

Allowed 5 or More Runs.......... 8-21

More Hits than Opponent........ 27-3

Fewer Hits than Opponent ....... 6-22

Committed No Errors.............. 27-8

Committed 1 or More Errors.... 8-17

Starter Goes at least 5 inn.......... 19-4

Starter Goes at least 6 inn.......... 12-2

Starter Goes at least 7 inn............ 1-0