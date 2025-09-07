Alcaraz vence a Sinner en la final del US Open y recupera el número uno mundial
En su tercera final de Grand Slam consecutiva, el español derrotó el domingo al italiano Jannik Sinner y se proclamó campeón del US Open por segunda vez.
Carlos Alcaraz es otra vez el número uno.
Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancarlo además del primer lugar del ránking de la ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.
