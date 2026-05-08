América golea 7-1 a Toluca y acaricia la Final del Clausura 2026
América confirmó por qué llegó como líder del torneo y dio un paso contundente rumbo a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil tras imponerse 7-1 a Toluca en la Semifinal de Ida.
El conjunto dirigido por el español Ángel Villacampa tomó el control desde los primeros minutos y encontró recompensa rápidamente. Al minuto 9, Scarlett Camberos abrió el marcador desde el punto penal para adelantar a las azulcremas.
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La presión americanista no disminuyó y cinco minutos después cayó el segundo. Kimberly Rodríguez apareció dentro del área para rematar un centro abierto derivado de un tiro de esquina y ampliar la ventaja al 14’.
Toluca intentó reaccionar y encontró descuento al minuto 22 por conducto de Abby Erceg, quien acercó momentáneamente a Las Diablas.
Sin embargo, América respondió de inmediato. Apenas dos minutos más tarde, Geyse Da Silva protagonizó una jugada individual, aprovechó un rebote que volvió a quedar a su favor y definió el 3-1 para devolver tranquilidad a las locales.
Las Águilas mantuvieron dominio absoluto y antes del descanso aumentaron la diferencia. Al 39’, Irene Guerrero se dio la vuelta dentro del área y con una definición llena de estilo y elegancia firmó el 4-1.
En la segunda mitad, América no bajó la intensidad. Al minuto 54, Geyse volvió a aparecer tras una gran jugada colectiva construida, la brasileña cerró la acción con una pared y una definición de calidad para marcar el quinto de la noche.
Toluca ya no encontró respuesta ante el vendaval azulcrema y al 64’ Nancy Antonio convirtió un gol de tiro libre directo para el 6-1.
La goleada se cerró al minuto 83, cuando Aylín Aviléz apareció para marcar el séptimo tanto y dejar prácticamente definida la eliminatoria.
Con la amplia ventaja, América buscará confirmar su pase a la Final el próximo domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 12:00 horas, con la posibilidad de alcanzar su tercera Final consecutiva en la Liga MX Femenil.