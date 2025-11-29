América vs. Rayados: Un millonario quedará fuera de la Liguilla
Un millonario quedará fuera de la Liguilla. América y Rayados, dos de los equipos con plantillas de más alto valor económico en la Liga MX, definen este sábado el pase a las Semifinales del Apertura 2025. Con la ventaja de su parte, el cuadro norteño apuesta a igualar la serie con las Águilas.
Más allá del pase a la antesala de la Final, ambos equipos exponen su poder económico, siendo las Águilas el equipo mejor rankeado de la Liga MX en cuanto a valor de mercado total, al estar tasado en 107.4 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, mientras que La Pandilla es el equipo número cinco, con un valor total de 70.3 millones de euros.
Será la décimo segunda ocasión en que las Águilas y Rayados se vean las caras en una fase final del futbol mexicano donde los regiomontanos tienen ventaja. Pero esta serie de Liguilla tiene un sabor diferente, ya que los dos más recientes enfrentamientos entre ambos, fue en la Final del Apertura 2019, que ganó Monterrey, y la Final del Apertura 2024, donde se coronó el América.
Para el juego de vuelta de los Cuartos de Final, Rayados sacó una ventaja sumamente importante en casa, aunque su triunfo se ensució con la polémica luego de que Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona cometiera una falta sobre Álvaro Fidalgo, que merecía tarjeta roja por una plancha directa a la rodilla, pero que el árbitro Jesús Rafael López dejó pasar de largo.
Sin embargo, América estuvo lejos de ser aquel equipo que consiguió un tricampeonato y que llegó a la Final pasada ante Toluca. Los de Jardine fueron inoperantes y sólamente tuvieron un disparo a gol. Ahora, tienen la obligación de ganar por dos goles para empatar el global y así acceder a la Semifinal por mejor posición en la tabla.
América vs. Monterrey: Balance de triunfos en Liguilla cuando se han enfrentado
- América: 6
- Monterrey 5
Así les ha ido en Liguilla cuando América y Monterrey se han enfrentado
- Apertura 2024 | Final | Ganó América
- Apertura 2019 | Final | Ganó Rayados
- Clausura 2016 | Instancia: Semifinal | Avanzó Rayados a la Final
- Apertura 2014 | Instancia: Semifinal | Avanzó América a la Final
- Clausura 2013 | Instancia: Semifinal | Avanzó América a la Final
- Clausura 2012 | Instancia: Semifinal | Avanzó Monterrey a la Final
- Apertura 2009 | Instancia: Cuartos de Final | Avanzó Monterrey
- 92-93 | Instancia: Semifinal | Avanzó Monterrey a la Final
- 83-84 | Instancia: Cuartos de Final | Avanzó América
- 81-82 | Instancia: Cuartos de Final | Avanzó América
- 71-72 | Instancia: Semifinal | Avanzó América a la Final