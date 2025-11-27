Con una roja perdonada, Rayados derrota 2-0 a un inoperante América en la ida de Cuartos de Final
En un partido lleno de emociones y polémica, con un América irreconocible, que apenas sacó un disparo a gol en todo el partido, y con una tarjeta roja perdonada al ‘Tecatito’ Corona, los Rayados de Monterrey sacaron una importante ventaja al derrotar 2-0 a las Águilas en el juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.
Con un cuadro norteño ordenado, que se combinó con cierta inoperancia del América al ataque al concretar apenas su primer tiro a puerta hasta después del minuto 90, Rayados dio un importante paso a las Semifinales al llevarse una ventaja de dos goles.
Un primer tiempo que tuvo su dosis de polémica en el arranque. Al minuto 15, los focos rojos se encendieron cuando Jesús Manuel Corona disputó el balón con Álvaro Fidalgo y cuando el jugador del América ya había tocado el esférico, el ‘Tecatito’ Corona dejó una plancha en la rodilla del americanista que ni el árbitro ni el VAR determinaron que fue falta, perdonando la tarjeta roja.
Al minuto 32 llegó una jugada donde la afición metió presión al árbitro Jesús Rafael López, cuando Gerardo Arteaga cayó dentro del área después de un toque en la espalda por parte de Sebastián Cáceres. Todo el estadio pidió penalti, pero el silbante determinó que no había falta, ahora sí, de forma correcta.
Cuando el árbitro estaba a punto de mandar al descanso a los jugadores, el español Sergio Canales sacó un disparo cruzado desde fuera del área, muy colocado, para marcar el gol con el que Rayados se iba al frente en el marcador, ante el vuelo inútil de Luis Malagón, que simplemente se lanzó para hacer más estético el gol del ibérico.
Para la segunda parte, Jardine hizo modificaciones y pasó de una línea de cinco a una de cuatro, para buscar tener mayor posesión en el medio campo, algo que casi le funcionaba, con una llegada de Brian Rodríguez, que disparó cruzado, pero el balón se fue desviado.
Rayados apostó a jugar al contragolpe, cediendo la iniciativa al América, que adelantó líneas con la intención de ponerse en ventaja, mientras que el cuadro local también tenía esa idea, aunque con su propios métodos.
Y justo le funcionó al cuadro norteño, cuando en un tiro de esquina Fidel Ambriz remató de cabeza rumbo a portería, pero Lichnovsky desvió el esférico para que éste se metiera a la meta americanista y así Rayados aumentara la ventaja a 2-0.
América se desbocó al frente, mientras que Rayados se ajustó para seguir jugando al contragolpe. Y justo al 83, Anthony Martial estuvo a punto de poner el tercero, cuando tras un servicio medido de Arteaga, el francés conectó de aire para mandar el balón a la base del poste de la portería americanista.
América estuvo cerca de conseguir el empate, cuando Erick ‘Chiquito’ Sánchez sacó un disparo que apenas pasó a un lado de la portería de Rayados, el único en el juego.
Sin embargo, el juego culminó con la victoria de Rayados, que decreta una importante ventaja de cara al juegos de vuelta el próximo sábado en la Ciudad de México.