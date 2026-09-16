Los 10 dueños más ricos de la NFL: Walton domina y Kroenke extiende su imperio
Rob Walton ocupa el primer lugar entre los dueños más ricos de la NFL con una fortuna estimada en 132 mil millones de dólares, casi cinco veces la de David Tepper, segundo en la lista. El ranking muestra otra diferencia entre propietarios: algunos concentran sus inversiones deportivas en una franquicia; otros participan en equipos de varias ligas.
Las cifras corresponden a estimaciones de Forbes con corte al 4 de septiembre de 2026. Miden el patrimonio atribuido a cada propietario, no el valor de su equipo de la NFL. En los casos de Walton y Jerry Jones, Forbes incluye activos familiares en el cálculo.
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1. Rob Walton — Denver Broncos: 132 mil millones de dólares.
El heredero de Walmart encabezó el grupo que compró la franquicia en 2022. Su yerno Greg Penner tiene el control formal de los Broncos y dirige sus operaciones. Fuera de la NFL, Walton posee una participación minoritaria del 10% en los Arizona Diamondbacks de MLB.
2. David Tepper — Carolina Panthers: 28.5 mil millones.
Fundó Appaloosa Management, firma con la que construyó gran parte de su fortuna. También es dueño de Charlotte FC, equipo de la MLS que comparte estadio con los Panthers.
3. Stan Kroenke — Los Angeles Rams: 27.6 mil millones.
Forbes le atribuye la cartera de franquicias principales más amplia del ranking. Su grupo posee a los Denver Nuggets de la NBA, Colorado Avalanche de la NHL, Colorado Rapids de la MLS, Colorado Mammoth de la liga profesional de lacrosse y Arsenal, tanto en su rama varonil como femenil. Kroenke también acordó comprar a los Los Angeles Angels de MLB, pero aún no es su dueño: la operación requiere aprobación de la liga y se prevé que concluya en 2027.
4. Jerry Jones — Dallas Cowboys: 23.5 mil millones.
Hizo su primera fortuna en el negocio petrolero y compró a los Cowboys en 1989. Forbes no le atribuye la propiedad de otra franquicia deportiva profesional.
5. Stephen Ross — Miami Dolphins: 21.5 mil millones.
Su riqueza procede principalmente del sector inmobiliario. No figura como dueño de otro equipo, aunque su cartera deportiva también comprende el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y una participación en el Miami Open de tenis. Ambos son eventos, no franquicias.
6. Shahid Khan — Jacksonville Jaguars: 16.5 mil millones.
El dueño de la empresa de autopartes Flex-N-Gate también posee a Fulham, club de la Premier League inglesa.
7. Robert Kraft — New England Patriots: 15.2 mil millones.
Desarrolló negocios de papel y empaques antes de comprar a los Patriots. También es propietario de New England Revolution, club de la MLS.
8. Arthur Blank — Atlanta Falcons: 13.2 mil millones.
El cofundador de Home Depot posee Atlanta United de la MLS y Atlanta Drive GC, equipo de la liga de golf TGL. Además, recibió una franquicia de futbol femenil para Atlanta, con debut previsto en 2028, y es dueño de un equipo de WTGL, la nueva competencia femenina de golf que comenzará en el invierno de 2026-27.
9. Josh Harris — Washington Commanders: 12.4 mil millones.
El empresario de inversiones es copropietario de los Philadelphia 76ers de la NBA y New Jersey Devils de la NHL. También participa en Crystal Palace de Inglaterra. Su grupo, Harris Blitzer Sports & Entertainment, opera a los Delaware Blue Coats y Utica Comets, equipos de desarrollo de los Sixers y los Devils; cuenta con Dignitas en esports y tiene una inversión en Joe Gibbs Racing de NASCAR. El grupo recibió, además, una franquicia de la WNBA para Filadelfia, cuyo debut está previsto para 2030.
10. Jimmy Haslam — Cleveland Browns: 12.2 mil millones.
Forjó su patrimonio en Pilot Flying J, la cadena de estaciones de servicio que su familia vendió a Berkshire Hathaway. Junto con Dee Haslam, es dueño de Columbus Crew de la MLS y posee una participación en los Milwaukee Bucks de la NBA. Su grupo también forma parte de la nueva franquicia de futbol femenil de Columbus, que debutará en 2028.
Walton tiene la mayor fortuna de la lista. Kroenke, en cambio, controla la cartera más amplia de franquicias principales. Las participaciones minoritarias, los equipos de desarrollo y los proyectos futuros amplían la presencia de otros propietarios en el deporte, pero no son lo mismo que poseer una franquicia en activo.